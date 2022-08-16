«С вашей помощью, благодаря поддержке федерального центра и профильных ведомств, кропотливому и системному труду учителей, наставников, ученых, специалистов, без преувеличения, создаются интеллектуальные, духовные, профессиональные ресурсы региона», — сказал он.

Калиматов также подчеркнул важнейшие вопросы, требующие изменений и реноваций. Так, по его словам, дети несколько дезориентированы при выборе профессии, нет понимания, какая специальность востребована, что не дает гарантий занятости в будущем.

«Нет заполняемости рабочих мест на предприятиях, которые мы реанимировали. Надо интегрировать производства в образовательный процесс, чтобы наша молодёжь была трудоустроена. У нас у всех общая цель — повысить уровень образования в учебных учреждениях Ингушетии, вооружить подрастающее поколение прочными, основательными знаниями, научить применять их на практике, всегда находить эффективные методы помощи детям, у которых есть трудности в жизни», — добавил он.

Во встрече также принял участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки России Анзор Музаев.

Присутствующим продемонстрировали видеообращение министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, в котором глава ведомства рассказал о планах по улучшению методик преподавания на территории страны, по повышению престижа педагогической профессии, усилению технического направления, формированию профориентаций, условий для развития физической культуры, искусства.

В завершение были вручены медали «30 лет образования Республики Ингушетия» Анзору Музаеву, учителям, ветеранам и заслуженным работникам образования, а также объявлена благодарность Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки министру образования региона Эсет Боковой.

Затем гости ознакомились с творческой выставкой учащихся общеобразовательных учреждений республики, на которой были представлены национальные ковры и другие войлочные изделия, картины бисером и акварелью, различные предметы рукоделия из республиканского центра творчества детей и юношества.

Кроме того, ученики «Кванториума» под руководством молодого педагога дополнительного образования, выпускницы Московского государственного технического университета имени Баумана Амины Евлоевой продемонстрировали робототехнику, собранную самими ребятами: машину для сбора мусора, робота для исследования почвы, квадрокоптеры.

Как сообщал ранее Глава региона Махмуд-Али Калиматов, федеральное правительство в этом году выделило Ингушетии дополнительные средства в качестве компенсации за удорожание стоимости строительных материалов при возведении детсадов и общеобразовательных учреждений.

В рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» республика получила более 3 млрд рублей.

Как отметил руководитель региона, в связи с секвестром и превышением сметной стоимости над доведенными лимитами, которые были в 2020 году, у республики образовался дефицит денежных средств.

На их покрытие региону согласовали 1 млрд 571 млн рублей. И еще 1 млрд 792 млн рублей республике выделили на компенсацию за удорожание стоимости строительных материалов. Это была общая для многих регионов ситуация, но Ингушетии пошли навстречу.

По его словам, учитывая, что бюджет региона дотационный и находится под санкциями Минфина России, который ввел бюджетное принуждение, завершить строительство этих объектов своими силами не представлялось возможным.

Как уточнили нашему изданию в пресс-службе Главы и правительства Ингушетии, для решения проблемы руководитель региона направлял обращение Президенту России с просьбой о выделении республике финансовых средств из резервного фонда правительства. Вице-премьеру Александру Новаку и министру просвещения Сергею Кравцову были даны поручения об оказании поддержки в этом вопросе.

Напомним, до конца 2022 года в Ингушетии планируется сдать в эксплуатацию 29 дошкольных и общеобразовательных учреждений — 21 школу и 8 детских садов. Всего в работе в 2022 году находятся 27 общеобразовательных учреждений и восемь детских садов, которые строятся по нацпроектам «Образование» и «Демография».

Кроме того, на создание инновационных площадок в городских и сельских школах в 2022 году Ингушетия потратит 18,8 млн рублей.

В первые три года реализации проекта в Ингушетии было создано 59 центров «Точка роста», где обучалось около 3 тыс. школьников. На текущий момент их 71.

В каждую школу, участвующую в проекте, за счет средств федерального бюджета поставлены многофункциональные устройства, ноутбуки, мобильные интерактивные комплексы, 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, тренажеры-манекены и многие другие комплекты современного цифрового и учебного оборудования для использования в обучении предметам «ОБЖ», «Информатика», «Технология» и др.

Педагоги, занимающиеся обучением детей в центрах, прошли курсы повышения квалификации «Гибкие компетенции в проектной деятельности» на онлайн-платформе elducation. ru. В процессе обучения учителя познакомились с методами и инструментами управления проектами, с жизненным циклом образовательного проекта и применением его в собственной педагогической деятельности.

В июле текущего года на базе Ингушского государственного университета заработала ежегодная школа нейронаук научного центра «Идея» при поддержке Института перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова.