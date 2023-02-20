От чистого сердца

— За последние два года я была в Ираке, мы там работали вместе с Мовсаром Борщиговым — организатором нынешней поездки, и уже в третий раз приезжаю в Мавританию. Обычно беру двухнедельный отпуск на работе, покупаю билет и вместе с коллегами лечу туда, где требуется наша помощь, — рассказывает Лалита Албагачиева.

Участницей интернациональной благотворительной миссии врачей в Мавритании ингушский специалист стала по воле случая. Увидев в одной из социальных сетей публикацию своего чеченского коллеги Мовсара Борщигова, в которой он рассказывал об уровне медицины в Мавритании и делился планами отправиться туда для оказания безвозмездной врачебной помощи местному населению, она не смогла пройти мимо — предложила свои услуги.

Хирург берлинской клиники Мовсар Борщигов уже 15 лет ездит по миру с благотворительными миссиями. Он долгое время работал в Йемене, побывал в Ираке, а узнав о тяжелом положении людей в Мавритании, насколько неразвита там медицина, решил в меру своих сил помочь братьям-мусульманам. Его идею подхватили коллеги из других кавказских республик.

— Нынешняя миссия, как и все предыдущие, интернациональная. В составе нашей группы врачи из Дагестана, Чечни, Северной Осетии, Германии, я из Ингушетии.

Вопрос обеспечения безопасности медиков-волонтеров в Мавритании находится в ведении российского МИДа. Как сообщил ТАСС, министр иностранных дел Сергей Лавров во время недавней пресс-конференции по итогам переговоров со своим мавританским коллегой Мохамедом Салемом ульд Мерзуком анонсировал приезд благотворительной миссии в эту страну.

Содействие в решении проблем организационного и бытового характера, которые могут возникнуть в ходе поездки врачей, традиционно оказывает местная благотворительная организация.

— В Мавритании нас принимает организация «Чистые сердца». Ее членами являются около 40 женщин. Они предоставляют нам помещения для приема пациентов, а также обеспечивают жильем и питанием. Мы хотели взять все расходы на себя, но они настояли на подобной помощи.

Единственная надежда

Жизнь в Мавритании совсем не безоблачна. Эта африканская страна входит в число наименее экономически развитых в мире, а 40% ее населения и вовсе находится за чертой бедности.

По словам, большая часть мавританцев живет в абсолютно нищенских условиях. Не имея возможности приобрести нормальное жилье, люди строят дома из подручных материалов — палок и старого брезента. В таких импровизированных шатрах ютятся целые семьи.

— В Мавритании семьи не слишком большие, в среднем 3-4 ребенка, но прокормить их порой очень непросто.

Несмотря на тот факт, что Мавритания омывается Атлантическим океаном с его богатым подводным миром, рыба и морепродукты на столе местного населения появляются не часто, а то и вовсе отсутствуют, как, впрочем, и мясо.

— Местные стараются нам угодить разнообразными блюдами, хотя сами зачастую питаются очень аскетично. В семьях еду готовят пару раз в день на газовых горелках, в рационе в основном крупы.

При таком низком уровне жизни, говорить о развитой медицине, разумеется, не приходится. Все медицинские услуги в Мавритании платные, поэтому немногие могут позволить себе в случае проблем со здоровьем обратиться к врачу, большинство людей вынуждены лечиться в домашних условиях и надеяться на народные средства. Стоит ли говорить о том, что для многих пациентов помощь российских врачей — единственный путь к выздоровлению.

— Позавчера мы прилетели в Нуакшот, столицу Мавритании, разделились на три группы и сразу уехали в Сахару, до места добирались несколько часов. Там в одной из деревень мы проводили прием. Я даже чай с дороги выпить не успела, как начали приходить люди. Закончить работу удалось только к 22 часам.

В среднем доктор Албагачиева и ее коллеги принимают по 60-70 пациентов в день. Люди начинают приходить с раннего утра, а завершается рабочий день только ближе к полуночи.

— Здесь люди очень неприхотливые. Когда мы приехали в первый раз, меня поразило, что пациенты готовы были ждать своей очереди, сидя прямо на песке под палящим солнцем. Сейчас для них установили палатки, постелили ковры, но и в прежних условиях никто не жаловался.

Мир не без добрых людей

Вести прием врачам помогают добровольцы из России, приехавшие в Западную Африку изучать ислам.

— В Мавритании есть несколько ребят из нашей страны. Они приехали изучать Коран, живут здесь вместе со своими семьями. Они приходят туда, где мы проводим прием, и в качестве переводчиков помогают нам взаимодействовать с пациентами.

Врачам в Мавритании пришлось столкнуться с самым широким спектром заболеваний — с недолеченными травмами, редкими генетическими заболеваниями, проблемами со здоровьем, связанными с географическими особенностями страны, гигиеной и неправильным питанием.

— Очень много встречаю детей с аллергическими реакциями из-за попадания частичек песка в органы дыхания. Целый ряд проблем возникает из-за несбалансированного, а порой и просто скудного питания, из-за несоблюдения простых правил гигиены. Для приема пациентов мне нужен только кабинет, все остальное я привожу с собой.

Большую часть необходимых для лечения медикаментов врачи закупают дома еще до вылета, что-то приходится приобретать уже на месте. И всякий раз находятся благотворители, готовые помочь им финансово с покупкой лекарств, ведь милосердие и помощь ближнему — обязанность каждого верующего человека.