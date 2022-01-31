Переезд на Мальту на ПМЖ из России за инвестиции

Получить мальтийский ПМЖ можно через процедуру натурализации или в обмен на инвестиции. Первый путь длинный и сложный, второй более быстрый и простой. Детальную информацию о ПМЖ на Мальте можно узнать у специалистов лицензированного миграционного агентства «Иммигрант Инвест».

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПМЖ МАЛЬТЫ В 2022 ГОДУ

Переезд на Мальту в рамках программы бизнес-миграции возможен в течение 6-8 месяцев. Об этом рассказала директор по развитию компании «Иммигрант Инвест» Елена Рудая. Соискатель подает запрос на выдачу статуса через компанию-посредника. Представители агентства помогают собрать и подготовить пакет документов, оказывают юридическую поддержку при выполнении финансовых требований.

Инвестор может иммигрировать вместе с семьей. В заявку разрешено включать:

● супруга или супругу;

● детей;

● отца и мать;

● бабушек и дедушек.

Схема инвестирования для переезда на Мальту по экономическим квотам стандартизирована. Заявитель должен приобрести или на длительный срок арендовать жилую недвижимость, сделать два невозвратных взноса (в государственный фонд и благотворительную организацию), уплатить разовый админсбор. Кроме того, соискателю ПМЖ Мальты нужно подтвердить свою финансовую состоятельность: минимальный капитал инвестора должен составлять 500 000 €.

Новые условия получения ПМЖ Мальты не предполагают обязательного проживания на территории страны. Владелец статуса может свободно перемещаться по Европе или жить на родине, время от времени посещая средиземноморский остров. При этом у участников программы бизнес-миграции всегда есть законные основания покинуть территорию родной страны и неограниченный срок оставаться на Мальте.

Права владельца карты ПМЖ практически равны правам гражданина Мальты. Иностранец может оформить статус налогового резидента, заниматься предпринимательской деятельностью, получать образование или пользоваться медицинскими услугами в клиниках страны.

ПМЖ ПОРТУГАЛИИ КАК АЛЬТЕРНАТИВА МАЛЬТИЙСКОМУ СТАТУСУ

В Португалии тоже действует программа бизнес-миграции, которая позволяет получить вид на жительство через инвестиции. Экономическую карту ВНЖ необходимо продлевать, после чего можно подать запрос на выдачу ПМЖ.

Жизнь в Португалии имеет свои достоинства и недостатки, но положительных моментов все-таки намного больше. Самая западная страна Европы известна экономической стабильностью и предельно низким уровнем преступности. Здесь комфортно как молодым людям, так и пенсионерам. Цены на продукты питания и коммунальные услуги в Португалии несколько ниже, чем в других странах ЕС.