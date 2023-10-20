Перспективы цифровизации: директор Ингушского филиала «Ростелекома» и Министр природных ресурсов республики обсудили проекты в сфере экологии

Цифровизация экологической отрасли — важная часть федеральной программы «Цифровой регион». «Ростелеком» предлагает регионам комплексные решения в этой области, в числе которых системы экологического мониторинга, сбора и вывоза мусора, дистанционного выявления лесных пожаров и другие.

«Наше министерство активно использует в своей работе современные технологии: скоростной интернет и облачную телефонию «Ростелекома». Кроме того, в планах — организация экологических постов мониторинга, а также видеонаблюдение за различными ситуациями в лесных массивах, на берегу водоемов и т. д. Все эти системы помогут мониторить и оперативно реагировать на внештатные ситуации. В нашем регионе удивительная и прекрасная природа, и наша задача — совместными усилиями беречь ее и сохранять для будущих поколений. Только собственным примером мы научим детей заботе об окружающей среде», — отметил Министр природных ресурсов и экологии Республики Ингушетии Саварбек Холохоев.

Первым мероприятием, организованным региональным министерством природных ресурсов и экологии, стала экологическая акция «Вода России», в которой наряду с другими компаниями приняли участие представители «Ростелекома». Она прошла на территории поселка Нестеровское, куда местные жители часто приезжают для проведения пикников. Волонтеры очистили два км береговой полосы реки Асса.

До конца осени в Ингушетии пройдет еще ряд природоохранных мероприятий: ежегодная Всероссийскую лесовосстановительная акция «Сохраним лес», Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» и ежегодный республиканский экологический праздник «День реки Сунжа». «Ростелеком» также намерен их поддержать.

«Наша компания с готовностью принимает участие в качестве волонтеров в общественных проектах республики и страны по защите окружающей среды. Более того, «Ростелеком» реализует собственную экологическую политику сохранения природы для будущих поколений. Компания, чувствуя ответственность за сохранение окружающей среды перед сотрудниками, клиентами и обществом в целом, стремится в процессе своей деятельности рационально использовать природные ресурсы и минимизировать воздействие на природу. Кроме того, наша компания разрабатывает и предлагает для реализации широкого спектра экологических инициатив эффективные цифровые решения», — рассказал директор Ингушского филиала «Ростелекома» Азамат Чахкиев.

Получить подробную информацию о деятельности и услугах компании, а также подать заявку на подключение можно на сайте или по телефону 8 800 301 38 60.

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