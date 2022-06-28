Не исключение и молодые люди нашей республики. Успехи ингушских программистов уже известны широкой публике, а вслед за ними постепенно выстраивается ряд новых онлайн-профессий, которые не требует долгих лет обучения или восьмичасового нахождения на работе. То, что еще вчера было низкооплачиваемой подработкой, сегодня вызвало настоящий бум среди молодежи. Речь идет об SMM-сфере.

SMM (Social Media Marketing) в переводе с английского означает «маркетинг в социальных сетях». Его цель — привлекать клиентов из различных социальных площадок, а также работа над репутацией и узнаваемостью бренда.

Нашим обывателям это направление скорее знакомо как «вести страницу» и, как правило, на ум приходят магазины, рекламирующие свой товар. Однако SMM-направление в Ингушетии уверенно шагнуло далеко вперед. И не без помощи Фатимы Гандалоевой.

Идти в ногу со временем, которое с каждым годом летит все быстрее, Фатиме помогла ее непоседливость и активность, которые проявлялись с раннего детства. Девушка активно проявляла себя как в школе, так и в студенческие годы. Поступив в 2008 году на физико-математический факультет Ингушского государственного университета, уже через год она вышла на работу в школу учителем математики.

Параллельно девушка занималась волонтёрской деятельностью, собрав с единомышленниками команду благотворительного фонда «Клуб добрых людей», а также попробовала свои силы в качестве депутата городского совета Карабулака.

Небольшой перерыв в своей активной жизни Фатима сделала в 2015 году, став семейным человеком. Новый статус, обязанности и дети дали время, чтобы ненадолго остановиться и понять, чего именно она хочет от жизни.

«В какой-то момент я поняла, что школа — это не то, что мне сейчас нужно и куда я бы хотела вернуться, — делится Фатима. — Я не могу долго сидеть дома, мне хотелось чего-то нового. Все больше времени я стала уделять чтению и просмотру различных вебинаров на тему самоопределения и самореализации. В 2019 году мое внимание привлек маркетинг в социальных сетях. Эпоха SMM уже была развита в мире, но не у нас».

Молодая мама практично подошла к выбранному направлению. Она не стала скупать дорогостоящие курсы, не будучи уверенной в верности своего пути.

«Сперва я просматривала всевозможные бесплатные курсы на YouTube-канале, искала любую информацию на различных площадках. Стала помогать родственникам и знакомым в ведении страниц в социальных сетях. В 2020 году, когда я стала активнее изучать эту сферу, она мне понравилась, и вот тогда я взялась за нее всерьез», — рассказывает Фатима Гандалоева.

Она стала активнее вести свой блог в одной из популярных социальных сетей, рассказывая о своей жизни, целях и о желании обучиться SMM. Весь процесс обучения на онлайн-курсах, которые длились полтора месяца, она показывала своим подписчикам. Так ее личная страница с 100-200 наблюдателями постепенно стала узнаваема как блог SMM-специалиста.

«Признаюсь, изначально мне было неудобно так представляться, мало кто знал специфику этой профессии и воспринимал всерьёз, — вспоминает Фатима. — Моим первым рабочим аккаунтом стал аккаунт аптеки. Были и родственников, но их я вела бесплатно».

После того, как молодой эсэмэмщик стала вещать о своей работе, стали поступать запросы на разовые услуги, а также вопросы о преподавании.

«Тогда я всерьез подумала о том, чтобы делиться знаниями с другими, и начала создавать свою программу, — говорит девушка. — Мне даже не понадобилась реклама. Как только я дала объявление о наборе первых 10 учениц, группа сразу набралась».

Молодой специалист успешно выпустила онлайн-группу, но останавливаться на этом не стала. В феврале этого года Фатима запустила собственную офлайн-школу SMMart, набрав команду из копирайтера, визуолога, таргетолога. Офлайн-формат, по мнению Фатимы Гандалоевой, оказался продуктивнее: студенты более ответственно подходят к выполнению домашних заданий, быстрее схватывают информацию и смелее берутся за работу уже в процессе обучения.

«Мы — первая и пока что единственная школа SMM в Ингушетии, что для меня является предметом гордости», — делится руководитель школы SMMart.

SMM-направление интересно всем — и мужчинам, и женщинам. Однако среди студентов Фатимы в основном женщины в возрасте от 16 до 60 лет самого разного статуса и интересов: школьницы, студентки, мамы в декрете, предпринимательницы.

«Я заметила, что ученицы 16-22 лет быстрее обучаются, схватывают тонкости работы и увереннее берутся за ведение аккаунтов. Приходят часто и те, кто уже имеет свой бизнес и хочет его раскрутить.

Но обучившись и поняв, что можно хорошо зарабатывать, переключаются на SMM, ведут и свои и чужие страницы в социальных сетях», — делится Фатима Гандалоева.

Сейчас SMM-направление более востребовано в республике, чем пару лет назад, когда Фатима только начинала его осваивать. Ей постоянно поступают просьбы о предоставлении SMM-специалиста. У руководителя школы SMMart есть база выпускниц, с которыми она поддерживает связь.

«Кто-то ведет два аккаунта, кто-то берется за большее количество. Профессия очень востребована, оплата за ведение одного аккаунта минимум 15 тысяч рублей. Один-два раза в неделю выезжаешь для сбора информации, а дальше работаешь удаленно из дома», — рассказывает успешный маркетолог социальных сетей.

Но и на этом останавливаться амбициозная девушка не планирует. Фатима нацелена расширить команду школы, запустив курс фотографа, блогера, программирования, а также по продажам на площадке интернет-магазина Wildberries.

Ада (фамилию просила не писать) была одной из первых учениц Фатимы Гандалоевой, которая позже стала частью ее команды, отвечая за направление таргетированной рекламы. Интерес к социальным сетям она проявляла еще в университетские годы, девушка вела личные профили в разное время, пробуя себя на различных интернет-площадках. Выйдя замуж, Ада практически полностью ушла в семью и быт, большую часть времени она посвящала детям. Но пытливый ум требовал новых знаний и впечатлений.

«Мама в декрете, у которой мозг уже почти атрофировался после трех лет «домасидения» вдруг активизировалась, и я нон-стоп читала книги. И это стало прорывом. Я поняла, что уже достаточно отдохнула и, стоит снова чуть напрячься, можно что-то да полезное сделать. Вопрос был в том, что именно», — вспоминает молодая мама.

По словам Ады, в поисках она пребывала очень долго. Между поисками она помогала маме и сестре вести рабочие аккаунты. Пытаясь разобраться, как оригинальнее оформить их блоги, она узнала от знакомой, что есть курсы, обучающие всем тонкостям данного направления.

«Случился карантин, и я решилась. Учиться начала у наших девочек. Основам — у Хади Гелисхановой, а потом у Фати (Фатима Гандалоева)», — рассказывает Ада.

После она стала углублять свои знания, просматривая лекции и курсы разных лекторов, популярных эсэмэмщиков, но уроки ингушских преподавателей, по ее мнению, оказались очень доступными.

Сегодня Ада проживает в Дубае и полученные знания позволяют ей зарабатывать, находясь в новой стране.

«SMM — это не высшая математика, не требуется институтов. Достаточно понять механизм работы и потом наращивать опыт. Но с тем, что работа подойдет любому, все же не соглашусь. Ведь кроме знаний о том, как работают соцсети, тут нужно немного психологии, немного маркетинга и много всестороннего развития и способности погружаться во что-то новое. Если ты ведешь аккаунт врача, ты погружаешься в медицину, если страничку магазина одежды — начинаешь интересоваться модными фасонами, трендовыми цветами», — делится секретами своей работы Ада.

Таргету начинающий эсэмэмщик училась в онлайн-школе New Life. Таргетированная реклама (от англ. target — «цель») — это различные виды объявлений (текстовые, фото, видео) в соцсетях, которые целенаправленно показываются пользователям, соответствующим заданным характеристикам (пол, возраст, географическое положение, интересы, поведение).

Занималась Ада и ведением блогов.

«Моя работа заключалась в том, чтобы оформлять аккаунт, вести сторис, писать тексты, общаться и понимать настроение подписчиков, монтировать видео для рилс и сторис. Для того, чтобы вот так вести аккаунт за человека, необходимо понимать его внутренний мир. Создание личного бренда сложнее, чем вести аккаунт магазина. Но чем сложнее, тем интереснее! Мы легких путей не ищем», — с уверенностью говорит девушка.

Но ближе всего ей всё же оказался копирайтинг. Что неудивительно, так как Ада филолог по образованию.

«Копирайтинг — это написание текстов. Я люблю писать. Письменно выражать свои мысли мне гораздо проще. У меня это получается быстрее. Можно сесть один раз и написать текст, не возвращаясь в соцсеть каждые полтора часа, чтобы публиковать сторис, отвечать на комменты. А сейчас с детьми то, что не занимает много времени — это то, что мне нужно», — говорит она.

«Сейчас я занимаюсь только текстами. Клиенты бывают разные — с разным мировоззрением, отношением к различным вещам. Задача копирайтера не просто написать хороший текст о проблемах экологии, например, а написать его именно о твоем видении этой проблемы. То есть мысли клиента облекаются в слова», — рассказывает Ада.

Молодая мама в декрете не исключает, что вновь возьмется за пиар и полноценное ведение соцсетей, когда подрастут дети.

«Может, к тому времени будет новая соцсеть. Мир каждый день меняется, и для того, чтобы быть успешным эсэмэмщиком, важно идти в ногу со временем», — считает Ада.