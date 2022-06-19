Прибывших непосредственно в Херсон Белана Хамчиева и Ильяса Умаханова на месте с работой центра, открытого 2 июня, ознакомил депутат Госдумы, куратор гуманитарной миссии «Единой России» по направлению «Юг», руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Как сообщается, вместе с продуктовыми пакетами, первые фруктовые наборы — яблоки от предприятия «Сад-Гигант» — уже получили пожилые посетители центра и семьи с детьми.

«Это — не первая такая помощь, мы будем и дальше помогать, пока люди в этом нуждаются. Перед нами стоит такая задача и мы ее выполним. Надеемся, что в ближайшее время все будут обеспечены самым необходимым. Мы переговорили с Игорем Кастюкевичем, узнали, что еще нужно привезти. Например, что нужно будет детям в школу», — отметил заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белан Хамчиев.

Сенатор пообщался с местными жителями, поддержал их, заверив, что в нужде их не оставят. Он выразил уверенность, что в ближайшее время здесь настанет мир и спокойствие.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета верхней палаты парламента по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов подчеркнул, что «чужой боли не бывает и если ты можешь помочь и сделать что-то от сердца, то ты должен ехать».

«Я очень рад, что сегодня удалось пообщаться с людьми — все они смотрят с благодарностью в отношении России. Сегодня с Херсоном весь многонациональный российский народ. И мы всегда будем вместе», — сказал сенатор.

Игорь Кастюкевич считает, что именно благодаря системной работе партии «Единая Россия» жителей, обращающихся в центр за помощью, удается обеспечивать всем необходимым.

«Работать приходится много и приятно, что коллеги-однопартийцы нам помогают. Сегодня нам привезли продуктовые наборы из Дагестана, Ингушетии и других регионов. Вчера нам привезли медикаменты из Москвы, завтра ждем гуманитарный груз из Воронежа. И чем больше мы работаем, тем больше у людей улыбок и слов — «спасибо». Огромная благодарность и признательность всем причастным. Столько людей сегодня задействованы в этом. Одни люди приехали, другие собирали помощь, третьи — на границе помогали, военные сопровождали груз, волонтеры разгружали, другие волонтеры — передают помощь. Это такая большая, хорошая системная работа партии», — отметил руководитель центра.