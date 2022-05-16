Газета «Ингушетия» не раз поднимала эту тему на страницах своих публикаций. Увы, но голос повисает, как говорится, в воздухе, а тема при всей её актуальности не получает должной поддержки, не является предметов обсуждения общественных институтов, в том числе и идеологических структур. Безусловно, это связано и с нашей ментальностью, которая позволяет своим «невмешательством» во внутренние дела семьи разрушать ту самую ячейку, которая является составляющим любого общества.

Психология несостоявшегося мужчины — способ самоутвердиться

Причины побоев бывают разные, порой самые банальные, порой довольно значимые. По мнению большинства психологов и психотерапевтов, подобное поведение мужчин сводится прежде всего к тому, что оно сгенерировано из отношений между его родителями, к которым он привык с детства и которые принял за норму, как способ решения семейных конфликтов.

Но, как правило, такое поведение не что иное, как психология несостоявшегося мужчины, психология неудачника с заниженной самооценкой, слабого, неуважаемого в обществе человека, который, ненавидя свою слабость, ищет способ самоутвердиться, быть сильным и властным. Ему доставляет удовольствие держать в постоянном страхе супругу, издеваться над своей жертвой, устраивать над ней тотальный контроль. Разумеется, его душит желание морально сломить её, запугать и полностью подогнуть под себя. А способ он выбирает по своему интеллекту — побои по любому случаю.

А между тем в таких семьях страдают не только женщины, но и дети, которые живут в постоянном страхе, и гармоничной личностью в такой обстановке вырасти практически невозможно.

— К сожалению, — говорит уполномоченный по правам ребенка по РИ Зарема Чахкиева, — от побоев в первую очередь страдают дети. Это уже нездоровая семья, что отражается на формировании личности ребёнка. Увы, побои — частое явление в нашем обществе. Нам могут позвонить и в час, и в два ночи. Избита женщина. Разумеется, мы, как уполномоченная структура по защите детей, включаемся в работу, привлекаем участковых, комиссию по делам несовершеннолетних, наших авторитетных религиозных деятелей. Где-то мы можем решить проблему, где-то у нас не хватает рычагов воздействия. Мы обращались к религиозным авторитетам, чтобы они в пятничной молитве чаще говорили о недопущения рукоприкладства в семье. Это страшное зло, очень недостойное по своей сути ингушским мужчинам. Хотелось бы, чтобы у нас в республике работал некий общественный совет или комитет по защите прав женщин, именно по поводу жестокого обращения в семье. Это стало бы большой поддержкой и в деятельности нашей структуры.

У нас в республике не принято вести статистику по таким «внутрисемейным» ситуациям, но если взять статистику по стране, то, по официальным данным, около 12 тысяч женщин ежегодно оказываются в морге из-за побоев в семье. За год на всероссийский телефон доверия поступает более 20 тысяч звонков от жертв домашнего насилия. Кстати, 70% из них ни разу не обращались и не собираются обращаться в правоохранительные органы. В этот процент входят и наши ингушские женщины, которые до последнего цепляются за совместную жизнь с супругом, чтобы не стать объектом обсуждения, не подвергаться общественному осуждению, не лишать детей отца. А всё это только развязывает руки преступнику.

По свидетельству бывшего сотрудника приёмного отделения центральной клинической больницы, даже после того, как женщина с тяжёлыми травмами поступает в больницу, и родственники дают свидетельские показания, что она побита мужем, после встречи со следователем жертва напрочь отвергает этот факт, ссылаясь на то, что упала или получила травму по неосторожности.

А между тем существует закон и есть ответственность за побои

Мы живём в правовом государстве. И благо, вот уже скоро третье десятилетие, как имеем свою ингушскую государственность, и помимо обретения широких прав и полномочий, это позволяет нам генерировать новые идеи и подходы в общественном развитии, в том числе и вопросах сохранении семьи как основополагающей любого общества. И если по ментальным соображениям женщины не обращаются в правоохранительные органы, то они хотя бы обязаны знать, что защищены обществом. Ну и, разумеется, в случае надобности не пренебрегать законодательством, институтами защиты своих прав.

Так, в зависимости от того, в какой степени тяжести был нанесен вред здоровью, применяется как уголовная, так и административная ответственность.

Согласно действующему законодательству РФ, предусматривается следующее:

Если был нанесен даже легкий ущерб здоровью, то применяется административная ответственность — статья 6.1.1 КоАП РФ — штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, исправительные работы сроком до 120 часов.

Нанесение легкого ущерба здоровью — статья 115 УК РФ.

Причинение тяжелого ущерба здоровью, которое к тому же может стать причиной летального исхода, — статья 111 УК РФ, до 8 лет лишения свободы.

Убийство с прямым умыслом — статья 105 УК РФ.

Причинение тяжелых повреждений здоровью по неосторожности — статья 118 УК РФ.

Также может применяться статья «доведение до самоубийства», если будет установлено, что систематические издевательства в семье привели к суициду.

В 2016 году был принят Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ», в связи с чем было увеличено количество социальных центров, телефонов доверия, разъяснительная и воспитательная работа среди населения и т. д.

Почему многие женщины терпят побои?

Не все, но большая часть женщин это терпят. Причина у каждого своя. Прежде всего, женщины боятся огласки. У нас принято об этом умалчивать, ибо нельзя выносить сор из избы, стыдно признаться, что тебя бьют.

Женщина боится осуждения. Если история так или иначе выходит за рамки семьи, осуждают в первую очередь женщину. В нашем обществе бытует твёрдо устоявшееся общественное мнение: если бьют, то сама виновата. Принято считать, что жена «спровоцировала» мужа: не так посмотрела, не так сказала, не тем тоном, предъявляла требования и т. д.

Ингушская женщина терпит и потому, что не решается вовлекать в этот процесс своих братьев, потому как горячие «головы» могут привести к непоправимому.

Женщина боится оставить привычный уклад жизни, а порой просто уйти некуда. Возвращаться к родителям не хочется, там, как правило, чужая семья. Быть в статусе «разведённой», да ещё и с детьми, тоже не лучший выход.

Иной раз муж пугает тем, что мать никогда не увидит своих детей. К тому же общество довлеет закоренелыми адатами: «Детям нужен отец!»

«Битые мужем» старые женщины тоже советуют терпеть и научиться быть лучше. Она то и дело пытается «исправиться» или ищет ключ, который поможет ей превратить мужа в добродетеля, который, как правило, после побоев начинает извиняться и уверять, что это было в последний раз. Женщина смиряется.

А чувство безнаказанности усиливает агрессию со стороны мужчины, что порой приводит и к убийству по неосторожности. И даже в этом случае наши старики пытаются замять дело, чтобы сохранить репутацию семьи, рода, причём и с той, и с другой стороны, и больше по причине того, чтобы детям в итоге не досталось тяжёлое «наследие».

Помнится, был один случай, когда женщину с тяжёлыми увечьями после побоев мужа родственники уговаривали написать заявление в полицию. На что её престарелая мать сказала: «Она не сделает этого. У неё дети, они вырастут и не простят. Их будут попрекать, что отец был осуждён за побои матери. Его осудит Всевышний».

Женщина должна быть защищена обществом

В традиционном ингушском обществе женщина всегда пользовалась уважением и почётом. В прошлом к голосу старшей женщины в роду прислушивались достойные мужи. При женщине не допускалось сквернословия, резких выражений или эмоциональных высказываний. Женщина предотвращала кровопролитие. Она находилась в центре внимания, заботы и защиты отца, мужа и сына. Она хранительница семейных и национальных ценностей.

По словам богослова Адама Марзиева, согласно мусульманской религии, в случае семейной ссоры Коран увещевает мужа по-доброму относиться к своей жене и не принижать ее. Очень важно, чтобы жена признавала авторитет мужа в доме, что также зависит от него самого. Если между супругами возникает спор, его нужно разрешить мирным путем. Если жена строптива, муж может применить легкое наказание, но оно разрешено только в некоторых случаях, и если он уверен, что это поправит дело. Но если он опасается, что оно лишь ухудшит отношения или обернется трагедией для него самого или его семьи, то прибегать к нему вообще не следует. Коран предельно ясен по этому поводу. Здесь употреблено слово «побивайте», но оно не означает физическое насилие. Пророк (с. а. в.) объяснил это как «легкий шлепок, не оставляющий следов». Но он обычно отговаривал своих последователей от применения даже такого наказания. Он никогда не бил женщин и говорил, «что лучшие из мужчин те, кто не бьет своих жен».

В этом материале отнюдь не призыв к разводу. Это призыв к обществу, к религиозным деятелям, к уважаемым старейшинам — пора по этому поводу принимать радикальные решения. Если рукоприкладство стало системой, надо выступать единым фронтом против домашних побоев, чтобы женщина знала — она под защитой. Нужно систематически формировать общественное сознание, начиная уже со старших классов в школе, чтобы такая дикость осуждалась на всех уровнях. И не обязательно обращаться в правоохранительные органы. Для нашего менталитета это крайняя мера. В вопросах укрепления семьи в нашем обществе решающее значение имели и имеют традиции, институты старейшин, религиозные авторитеты, к которым прислушиваются и которые необходимо задействовать шире и активнее.

В конце концов, ингушская женщина не отдельно взятая личность, а представительница рода. За ней стоят её родственники. Нельзя пренебрегать их терпением, нельзя доводить ситуацию до точки невозврата. Каждый должен помнить, что на месте этой женщины может оказаться их дочь или сестра.

Семья — это ячейка нашего общества. Она должна быть здоровой.