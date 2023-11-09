Почему надо смотреть «Слово пацана. Кровь на асфальте»: гид по сериалу от видеосервиса Wink. ru

Как любое яркое и самобытное авторское высказывание, новую работу режиссера Жоры Крыжовникова активно обсуждают в профессиональной среде и вне ее. Разбираемся, почему сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» обязательно надо посмотреть.

Режиссер

Жора Крыжовников — один из самых ярких и востребованных кинорежиссеров нашего времени, проекты которого завоевали любовь миллионов российских зрителей. Уже первый полнометражный фильм Жоры — комедия «Горько!» (16+) 2013 года собрал в прокате в 18 раз больше бюджета картины (27,4 млн долларов и 1,5 млн долларов соответственно). При этом популярное у зрителей кино одновременно высоко оценили критики. В рецензиях отмечали рождение нового комедийного режиссера с огромным потенциалом, нестандартными приемами и трезвым взглядом на нашу жизнь. Режиссер снял еще несколько комедийных картин, которые также полюбили зрители — «Горько! 2» (18+), «Самый лучший день» (16+), третий сезон сериала «Кухня» (16+), «Ёлки новые» (6+).

В 2018 году Жора Крыжовников представил драмеди «Звоните ДиКаприо!» (18+) с элементами сатиры на киноиндустрию. Проект получил множество премий и наград как лучший мини-сериал и даже прорыв года. В 2020 году вышел драматический блокбастер «Лёд 2» (6+), который собрал в кинопрокате более 1,5 млрд рублей — больше чем первый «Лёд», что бывает исключительно редко.

В 2023 году Жора выходит за рамки сложившегося реноме и готов сказать новое слово — пацана, который родился в небольшом закрытом городе Арзамас-16 (ныне Саров).

Сценаристы

У сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» два по-настоящему звездных сценариста — это сам Жора Крыжовников и Андрей Золотарёв. У каждого из них — большое количество сценариев для громких кино- и сериальных проектов.

Жора был автором или соавтором сценариев обеих частей «Горько!», «Самого лучшего дня», «Ёлок новых» и «Ёлок последних» (6+), «(Не)идеального мужчины» (12+), «Рашн Юга» (12+), «Родных» (18+), сериалов «Звоните ДиКаприо!», «Совершенно летние» (12+), «Нина» (18+) и других.

В портфолио Андрея такие киноленты как «Повелитель ветра» (12+), «Лёд» (12+), «Вторжение» (18+), «Притяжение» (12+), «Спутник» (16+) и другие, сериалы «Триггер» (18+), «13 клиническая» (18+) и другие, а среди первых проектов — настоящие хиты «Моя прекрасная няня» (6+) и «Солдаты» (16+).

У Жоры Крыжовников и Андрея Золотарёва уже есть опыт совместной работы над киносценарием — это фильм «Лёд 2». Однако впервые они вместе трудились над сериалом.

Время

Конец 1980-х — один из самых сложных и противоречивых периодов в истории страны. Перестройка вызвала тектонические сдвиги в СССР, который скоро вообще перестанет существовать. Вместе с появлением свобод рушится система, ломаются казавшиеся вечными правила, рвутся экономические связи, вводятся талоны на продукты питания и водку.

Будущий режиссер Жора Крыжовников встречает это время 10-летним школьником и, конечно, помнит его сам. В сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» точно и щепетильно воссозданы все детали и дух 80-х — интерьеры, одежда, еда, транспорт, дискотеки, видеосалоны, кооперативные магазины, школы, отделения милиции, неформальные «качалки» (спортивные клубы).

Если звучат песни или упоминаются фильмы, то они были на слуху именно во время развития событий в сериале. Для Жоры и его команды нет мелочей, поэтому все зрители, кто лично застал и помнит тот период, испытают прилив ностальгии, хотя бы по временам, когда они были моложе.

Но авторы сериала точно не романтизируют тогдашнюю жизнь. Это рассказ о времени, которое должно остаться в прошлом. Сериал снова и снова заставляет удивляться тому, какие испытания пережили люди и страна, какая сила в них заложена, чтобы противостоять злу.

Авторы дотошно работали с массивом печатных и видеоисточников того времени, общались с очевидцами и консультировались с экспертами, включая нон-фикшн писателя и журналиста Роберта Гараева. Но на базе обширного документального материала они создали собственную художественную историю, персонажи и события которой вымышлены. Однако всё проработано с таким вниманием, что порой сериал напоминает документальные съемки.

Сюжет

В условиях всеобщей потерянности и нищеты, пока родители борются за выживание, брошенные дети сбиваются в уличные стаи. Когда старое изживает себя — стихийно возникает альтернатива с понятными правилами жизни, поддержкой и словом пацана, которое крепче клятвы. Школьник Андрей, чтобы защитить себя от прессинга хулиганов, заводит дружбу с пацанами. Случайный знакомый — Марат — становится для Андрея и зрителя проводником в сложноустроенный пацанский мир.

Разборки с другими «улицами» и совместные выезды за добычей, дискотеки и видеосалоны, первая любовь и первые потери, верность и предательство складываются в историю о потерянном поколении и 80-х. «Улица» шаг за шагом разрушает жизни и самих ребят, и их близких. Расплата и разочарование неизбежны, но за безвременьем и черной полосой придет осознание простых истин и смыслов. Появятся мечты о новой жизни, путь к которой для всех, кто тогда оказался под обломками времени, будет долгим и чрезвычайно сложным.

Трейлер: https://youtu. be/6jw7j1FEx80

Кадры со съемок: https://disk. yandex. ru/d/EjIMxF8UlLVDfQ

Первые два эпизода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» станут доступны 9 ноября эксклюзивно на Wink. ru и START. Далее каждый четверг будет выходить по одной серии. Заключительная серия сезона выйдет 21 декабря.

Реклама | ПАО Ростелеком | 2Vtzqx7j2YX