Почему вам стоит купить недвижимость в Аланье?

Аланья — район и одноименный город, в котором, несмотря на развитость и современность, сохранены самобытность и естество. Курорты района протянулись вдоль побережья Средиземного моря в 138 км к востоку от Анталии и являются настоящими магнитами как для путешественников, так и для инвесторов. Инвестиции в недвижимость Аланьи пользуются большим спросом ввиду сразу нескольких преимуществ: побережье Аланьи процветает, город динамично развивается и предлагает высокий уровень качества проживания и все, что нужно для жизни. Узнайте, почему и вам стоит купить квартиры в Авсалларе или других курортах этого современного района.

АЛАНЬЯ: ОБЗОР РАЙОНА

Аланья — одно из самых популярных мест на Турецкой Ривьере как летом, так и зимой. Город привлекает как турецких, так и иностранных посетителей и является домом для эмигрантов со всего света. Здесь и 35 километров песчаных пляжей, отмеченных высокими местами рейтингов, и роскошные дома и гостиничные комплексы, и исторически ценные места, красивая гавань, прекрасное сочетание ресторанов, от простых закусочных до изысканных, отличные магазины, образовательные учреждения, современные медицинские центры и многое другое. Аланья — это действительно процветающий центр, в котором есть все, а благодаря международному аэропорту, расположенному в Газипаше, добраться до этого места крайне просто из других стран.

НЕДВИЖИМОСТЬ В АЛАНЬЕ

По мере роста популярности города растет и его рынок недвижимости. Спрос на жилые дома и дома для отдыха привел к тому, что застройщики вложили большие средства, а возможности для покупателей стали действительно огромны. Роскошные виллы на продажу в Алании доступны по очень привлекательным ценам: от 100 тысяч евро можно найти трехкомнатную виллу на море, а еще больше доступных объектов представлено в категории от 150-190 тысяч евро. Одни покупатели выбирают данную категорию для переезда на ПМЖ, в то время как другие рассматривают ее для получения стабильного заработка.

Квартиры в жилых комплексах Аланьи также можно купить объективно недорого: в среднем, от 40 тысяч евро — и это будут полноценные однокомнатные или двухкомнатные апартаменты площадью от 55 кв. м.

КАКИЕ РАЙОНЫ ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫ В АЛАНЬЕ?

В Аланье есть несколько районов, каждый из которых предлагает доступное сочетание комфорта и цены. Так, пляж Клеопатры очень популярен среди людей, которые хотят иметь собственный дом для отдыха или арендовать жилье на время отпуска. Расположенные прямо на пляже виллы и апартаменты, рядом с ресторанами, барами и магазинами, становятся фантастическим местом для вложений. В качестве инвестиции такая недвижимость будет пользоваться спросом круглый год. Район Кестель-Бич также предлагает на продажу фантастические апартаменты и виллы, и, опять же, популярен благодаря своей близости к морю.

Интересен и Махмутлар — прибрежная зона немного восточнее центра. Это популярный курорт и жилой район, который подходит для начинающих инвесторов или покупателей первой недвижимости за рубежом.

Этот оживленный район с отличными кафе и удобствами привлекает наличием удобного транспорта до центра города.Каргыджак-Тепе — возвышенный район Аланьи, откуда открывается захватывающий вид на город, замок и море. Это очень популярный район, цены в котором представлены в широком диапазоне. Здесь вы найдете элитную роскошь, панорамные виды, великолепные бассейны среди ландшафтных садов и многое другое.

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