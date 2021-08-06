«За каждым объектом осуществляется постоянный контроль, сделаем все возможное, чтобы сохранить сроки сдачи зданий в эксплуатацию. Волнение у меня больше вызывают те, что тянутся с 2015-2017 гг. Рекомендовал бы правоохранительным органам на них акцентировать внимание», — отметил руководитель республики на встрече с членами постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике.

Калиматов рекомендовал надзорным и правоохранительным органам усилить работу в данном направлении. По его мнению, если бы она была достаточно эффективной, регион не нес бы на себе бремя в виде нереализованных социальных объектов и простаивающих предприятий.

По данным начальника управления организации проектной деятельности администрации Главы и правительства республики Бекхана Мальсагова, Ингушетия в 2021 году участвует в реализации 43 региональных проектов. Общий объем средств, направленных на реализацию Указа, — 11,9 млрд рублей, из них: федеральный бюджет — 11,7 млрд рублей, республиканский — 200 млн рублей. Объем средств, предусмотренный на 2021 год, увеличился на 1 млрд 620 млн рублей путем доведения лимита из федерального бюджета 22 июля текущего года.

По словам Мальсагова, до конца текущего года запланировано более 80 мероприятий для достижения результатов и показателей. Среди основных стоит отметить нацпроект «Демография», по которому строится 9 детских садов на 1980 мест, будет проведено оснащение спортивных учреждений республики для подготовки спортивного резерва сборных команд Российской Федерации, строительство спортивной площадки и многофункциональной площадки (ФОКОТ). Бюджет проекта — 1,9 млрд рублей. Законтрактован он в полном объеме.

Кроме того, нацпроект «Здравоохранение» предусматривает поставку оборудования в количестве 31 единицы в сердечно-сосудистый и онкологический центры. Предполагается возведение корпуса инфекционного отделения для детской республиканской клинической больницы на 60 коек со сроками сдачи до конца 2022 года, закупка 18 передвижных мобильных медицинских комплексов. Также планируется поставка дополнительного оборудования и программного обеспечения для создания цифрового контура в сфере здравоохранения. Общий бюджет проекта — 593 млн рублей.

Кроме того, власти намерены ликвидировать свалку в Малгобеке. Работа, переходящая на 2022 год, основной этап биологической подготовки и рекультивации запланированы на следующий год.

В текущем году осуществляется закупка необходимых материалов, реагентов и проведение подготовительного этапа. Кроме того, по нацпроекту «Культура» завершат капремонт Театра юного зрителя (объект, переходящий с 2020 года) и ремонт детской школы искусств в Назрани.

Необходимо отметить, что республика занимает 2-е место по России среди субъектов, успешно реализующих национальный проект «Безопасные качественные дороги». В текущем году «Ингушавтодор» реконструировал 7 дорог общей протяженностью 20 км и стоимостью 301,3 млн руб. В настоящее время со 100% технической готовностью завершены все указанные объекты.

В заключение Калиматов отметил, что введенные в стране ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции не должны повлиять на качество и срок завершения работ и тем более не являются оправданием для нерадивых застройщиков.