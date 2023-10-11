Под цифровой защитой: «Ростелеком» в партнерстве с ДГТУ открыл первый на юге страны киберполигон

Киберполигон — это многофункциональный программно-аппаратный комплекс, повторяющий типовые инфраструктуры предприятий различных отраслей. Он предназначен для оценки уровня подготовки студентов, экспертов и специалистов в области информационной безопасности, а также развития навыков, необходимых для отражения кибератак и восстановления систем. Его возможностями при обучении смогут пользоваться как студенты и преподаватели региональных вузов, так и специалисты по информационной безопасности органов власти и бизнеса. Основная задача проекта — подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.

«Сегодня зарубежными хакерскими группировками проводятся массовые атаки на инфраструктуру России, целями которых являются получение конфиденциальной информации, вывод из строя ресурсов органов власти. Этого допустить нельзя. С момента начала СВО по настоящее время в Ростовской области было отражено более 8,8 тысячи компьютерных атак и более 3 млрд подозрительных запросов на сайты органов власти. Кроме того, перед нами стоит амбициозная задача — к 2025 году довести показатель укомплектованности специалистами по защите информации с профильным образованием до 70%», — отметил Артем Хохлов, заместитель губернатора Ростовской области.

Помимо отработки навыков отражения кибератак полигон позволяет тестировать или проводить исследования различных технологий, прежде чем внедрять их на производстве. Совместный проект «Ростелекома» и ДГТУ стал очередным этапом в развитии цифровой инфраструктуры региона.

«Наше участие в этом проекте совместно с ДГТУ — большой вклад в строительство цифрового кластера в Ростовской области. С открытием киберполигона сетевая безопасность государственных институтов, служб и ведомств, компаний любого размера бизнеса и наша с вами, как пользователей цифровых сервисов, только укрепится. Отработка навыков отражения киберрисков в условиях, повторяющих ИТ-среду реальных организаций из различных секторов экономики — важное условие для формирования практических компетенций и наработки необходимого опыта, чтобы противодействовать реальным угрозам», — рассказал Сергей Мордасов, вице-президент, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

Организация киберполигона на юге России обусловлена высокой региональной потребностью. Уже на этапе открытия площадки было зарегистрировано несколько сотен заявок на обучение.

«Этот полигон — только первый шаг. Площадка будет расширяться. Здесь будут учиться не только теории, но и практике как студенты, так и преподаватели — все, кто захочет. В зависимости от востребованности полигона мы готовы организовать все условия для постоянной работы площадки и ее безопасности. Еще раз хотим поблагодарить «Ростелеком» за фундамент и инфраструктуру такого проекта и наше многолетнее партнерство», — добавил ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

Киберполигон на базе ДГТУ создан в рамках реализации Федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и программы развития «Приоритет 2030». В его основе лежит платформа «Солар Кибермир».

Найти информацию о проектах, реализуемых специалистами «Ростелекома» в национальных интересах, можно на официальном сайте.

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