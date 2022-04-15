Подключение google pay через мобильное приложение банка Тинькофф

Система удобна в использовании и открывает пользователям возможность быстро оплачивать покупки. Как подключить Google Pay рассмотрим далее.

GOOGLE PAY НА УСТРОЙСТВАХ ANDROID ТИНЬКОФФ

Использование системы проходит через следующие приложения, выбирайте удобный:

● Google Pay;

● Samsung Pay;

● Кошелёк.

Эти три приложения являются официальными платформами для проведения платежных операций. Не попадайтесь на уловки мошенников.

Подключиться можно через официальное приложение Tinkoff, для этого:

1. Перейдите в раздел «Главная» и нажмите «Добавить в Google Pay»;

2. Вас перенаправит на главную страницу GPay, где всплывет окно;

3. После подтверждения условий пользования карта будет подключена.

Рядом с картой банка появится логотип Гугл Пэй, в приложении — карта банка. На этом этапе вы подключаетесь к системе и становитесь ее полноценным пользователем.

GOOGLE PAY НА SAMSUNG УСТРОЙСТВАХ ЧЕРЕЗ ТИНЬКОФФ БАНК

Пользователям Самсунг-смартфонов также доступен бесконтактный способ подключить Google Pay, выполните следующее:

1. Перейдите в «Главная» и выберите "Услуги«;далее предоставляется возможность добавить Google Pay систему;

1. В всплывающем приложении ознакомьтесь и примите условия использования. Нажмите «Подтвердить». Вы подключены!

Если по какой-то причине хочется отключить карту от платежной системы, вернитесь в приложение банка. Тут потребуется выбрать карту и перевести в «Настройки». Будет предложена функция «Отключить бесконтактную оплату». Последующее добавление карты остается возможным.

Также, можно перейти в раздел «Сделать основной картой для бесконтактной оплаты», что позволит всегда производить покупки Тинькофф картой. Отключение карты, или перевод в другой режим сохраняется.

Для оплаты в магазине потребуется разблокировать смартфон и положить задним корпусом к терминалу. При завершении оплаты появится синий флаг.

Если карта не подключается к системе напишите в службу поддержки банка или Gpay, ответ не заставит себя ждать. Делайте покупки с удовольствием и комфортом!

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