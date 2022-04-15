Подключение google pay через мобильное приложение банка Тинькофф
В 2015 году корпорация Google анонсировала платежную систему электронных платежей на системе Андроид — Google Pay. Сервис делает покупки более доступными. Теперь их можно оплачивать независимо от наличия карты или интернет-соединения, что очень удобно.
Система удобна в использовании и открывает пользователям возможность быстро оплачивать покупки. Как подключить Google Pay рассмотрим далее.
GOOGLE PAY НА УСТРОЙСТВАХ ANDROID ТИНЬКОФФ
Использование системы проходит через следующие приложения, выбирайте удобный:
● Google Pay;
● Samsung Pay;
● Кошелёк.
Эти три приложения являются официальными платформами для проведения платежных операций. Не попадайтесь на уловки мошенников.
Подключиться можно через официальное приложение Tinkoff, для этого:
1. Перейдите в раздел «Главная» и нажмите «Добавить в Google Pay»;
2. Вас перенаправит на главную страницу GPay, где всплывет окно;
3. После подтверждения условий пользования карта будет подключена.
Рядом с картой банка появится логотип Гугл Пэй, в приложении — карта банка. На этом этапе вы подключаетесь к системе и становитесь ее полноценным пользователем.
GOOGLE PAY НА SAMSUNG УСТРОЙСТВАХ ЧЕРЕЗ ТИНЬКОФФ БАНК
Пользователям Самсунг-смартфонов также доступен бесконтактный способ подключить Google Pay, выполните следующее:
1. Перейдите в «Главная» и выберите "Услуги«;далее предоставляется возможность добавить Google Pay систему;
1. В всплывающем приложении ознакомьтесь и примите условия использования. Нажмите «Подтвердить». Вы подключены!
Если по какой-то причине хочется отключить карту от платежной системы, вернитесь в приложение банка. Тут потребуется выбрать карту и перевести в «Настройки». Будет предложена функция «Отключить бесконтактную оплату». Последующее добавление карты остается возможным.
Также, можно перейти в раздел «Сделать основной картой для бесконтактной оплаты», что позволит всегда производить покупки Тинькофф картой. Отключение карты, или перевод в другой режим сохраняется.
Для оплаты в магазине потребуется разблокировать смартфон и положить задним корпусом к терминалу. При завершении оплаты появится синий флаг.
Если карта не подключается к системе напишите в службу поддержки банка или Gpay, ответ не заставит себя ждать. Делайте покупки с удовольствием и комфортом!
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