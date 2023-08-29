К такому мнению сегодня приходят все общественные деятели республики, представители духовенства и чиновники различных уровней власти, которые в один голос заявляют о необходимости ведения профилактических мер против радикализма, а также о том, что нам сегодня как никогда раньше нужны действенные меры для того, чтобы искоренить из нашей жизни такие явления, как экстремизм, наркомания, игромания, тормозящие нормальный уклад жизни, и случаи, когда от легкомысленного отношения к езде на дорогах гибнут ни в чем неповинные люди. На недавнем заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе также были рассмотрены вопросы, касающиеся таких важных тем, о которых мы говорили выше, которые касаются межнациональных и межконфессиональных отношений, общественной безопасности и правопорядка.

Как отметил в своем выступлении Глава Республики Ингушетия М-А. Калиматов, в последние годы проблема экстремизма приобрела новое звучание, и уровень опасности в регионах возрос. В этой связи перед органами государственной власти стоит первоочередная задача особой важности — профилактики экстремизма.

«Скоро у нас выборы, и я хочу напомнить, что это очень ответственный момент, — подчеркнул Махмуд-Али Макшарипович. — Не менее ответственным является и начало нового учебного года. Поэтому, в связи со сложившейся ситуацией и угрозами, связанными с проведением специальной военной операции на Украине, обеспечение безопасности избирательных участков в период подготовки и проведения выборов является приоритетным направлением. В ходе избирательной кампании нам нужно уделить особое внимание обеспечению общественного порядка. Надо принять все необходимые меры по предупреждению возможных попыток совершения террористических актов, экстремистских акций, групповых нарушений общественного порядка, проведения несанкционированных массовых мероприятий».

Россия — многонациональное и многоконфессиональное государство, и недооценивать, а тем более игнорировать проблемы обострения межнациональных, межэтнических и межрелигиозных отношений недопустимо и крайне опасно. Подобная деятельность, направленная на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, должна пресекаться всеми законными методами. К проведению целенаправленных мероприятий и программ должны быть привлечены все образовательные учреждения, работающие в тесном взаимодействии с духовными органами: школы, гимназии, лицеи, институты, колледжи, техникумы и университеты, где основной контингент составляют молодые люди.

Обсуждая итоги заседания координационного совета, имам центральной мечети Кантышево Джабраил Арчаков обратил наше внимание на то, что такие понятия, как «радикализм» и «экстремизм», о которых немало говорится сегодня, имеют между собой определенные различия.

«В отличие от экстремизма, радикализм фиксируется прежде всего на содержательной стороне тех или иных (и не обязательно «экстремальных») идей, — говорит Джабраил Курейшович, — и только во вторую очередь — на методах их реализации. Так, по крайней мере, говорят специалисты. В моем понимании радикализм — крайняя, бескомпромиссная приверженность каким-либо взглядам, концепциям. И чаще всего употребляется в отношении идей и действий в социально-политической сфере, особенно направленных на решительное, коренное изменение существующих общественных институтов. Можно выделить такие виды радикализма, как политический и религиозный, который напрямую касается нас, духовных представителей. Но о каком бы виде мы ни говорили, нужно знать, что радикализм — всегда оппозиционное направление, которое играет в обществе дестабилизирующую роль. Он часто получает распространение в кризисные, переходные исторические периоды, когда возникает угроза существованию, традициям и привычному укладу общества. Поэтому и в школах, и в учреждениях культуры должна работать программа, которая обеспечивает доступ к знаниям в плане освещения этих сложных, но жизненно важных вопросов. И если наша молодежь будет обладать такой юридической грамотой со школьных лет, невозможно будет ее обмануть или заманить на преступный путь. Одним словом, нужна профилактика и очень серьезная. Причем профилактические меры должны соблюдаться не только на уровне государственных учреждений, но и на уровне семьи. Здесь в первую очередь родителям необходимо научить своих детей открыто говорить со старшими, делиться своими переживаниями, успехами и достижениями. Общеизвестно, что дети, которые растут в семьях, где не боятся говорить о серьезных проблемах и их последствиях, доверяют свои переживания, поддерживают друг друга и радуются каждому, пусть и незначительному успеху, редко попадают в зону риска. Чтобы как-то предостеречь себя и своих близких, каждому из нас нужно посмотреть, а все ли в порядке в нашей семье? Ведь наиболее распространенной причиной, по которой подростки начинают терять равновесие, является непонимание окружающего мира и всего, что в нем происходит«.

Комментируя вопросы, касающиеся духовно-нравственного воспитания нашей молодежи, имам центральной мечети г. Магаса Адам Мержоев сказал, что со своей стороны Духовный центр мусульман Республики Ингушетия делает всё возможное для того, чтобы не допустить среди народа дестабилизацию общества.

«Особенно это важно для нашей молодежи, которую легко можно обмануть и свернуть с правильного пути, — говорит Адам. — Если более конкретно остановиться на теме наркомании, которая является началом всех плохих деяний человека, нужно признать, что наше государство и общество ведут изнурительную борьбу с этим злом не одно десятилетие. Вы это хорошо знаете. Тем не менее, мы являемся свидетелями того, как ежедневно происходят новые аресты наркодилеров и крупных партий наркотиков, предназначенных для уничтожения генофонда народа. С большим сожалением приходится говорить, что, несмотря на все действия антинаркотического движения в нашей республике, данные официальной статистики состояния наркозависимых в Ингушетии вовсе неутешительны. Ежедневно число вновь приобщившихся, которые впервые попробовали спайс, травку из категории «легких» наркотиков и даже более тяжелые вещества, растет как на дрожжах. Безусловно, подобная статистика заставляет нас задуматься: а что мы делаем не так? Поэтому представители духовенства совместно с правоохранительными органами и образовательными учреждениями направляют все свои усилия на то, чтобы предупредить это зло среди местного населения. Ведь испокон веков у ингушей не было такого факта, чтобы молодые люди массово занимались таким пагубным и очень скверным делом, как употребление наркотических и психотропных веществ, которые очень пагубно действуют на психику и здоровье молодых людей. Самое удивительное то, что среди сошедших с правильного пути представителей молодого поколения есть не только юноши, но и девушки, которые учатся в различных учебных заведениях республики. И такие факты не делают нам чести. Известно, что предотвратить трагедию легче, чем в будущем пожинать его горькие плоды. Поэтому я лично считаю, что в этом плане нужны более действенные меры, и профилактика в том числе».

Как утверждают специалисты, именно профилактика наркомании направлена прежде всего на предупреждение употребления психотропных веществ и ограничение их распространения. Это комплекс мер, который осуществляют на нескольких уровнях — государственном, общественном и семейном. Причем общая профилактика включает антинаркотическую пропаганду среди подростков и молодежи, формирование навыков адаптации в обществе и преодоления сложных жизненных ситуаций. Основная цель общей профилактики — создать естественные условия сопротивления факторам, которые способствуют приобщению к наркотикам. Для этого психологи, социальные педагоги и социальные работники проводят выборочную профилактику детей из группы риска. Их главная задача — побудить подростков из неблагополучных семей или попавших в тяжелую жизненную ситуацию обращаться за помощью к специалистам, а также увидеть проблему до того, как ребенок начнет употреблять. Комплекс мер в этих случаях направлен на коррекцию поведения детей.

«Но одной общей профилактики и антинаркотической государственной пропаганды недостаточно, — говорит имам. — Большую роль в борьбе с наркотиками играет атмосфера в каждой отдельной семье. Отсутствие психологических травм, дружелюбные, доверительные отношения, понимание между родителями и детьми значительно снижают риск увлечения ребенка наркотическими веществами, ведь ни для кого не секрет, что пробовать наркотик подросток начинает тогда, когда у него в семье наблюдается неблагоприятная ситуация и отсутствует доверие между членами семьи. Другими словами, успешное противодействие наркомании начинается в семейном кругу. Кроме всего прочего, нужно давать своим детям свободу в поиске того, что им действительно нравится. Возможно, любимое увлечение или хобби в последующем станет их профессией. Также необходимо внимательно изучить круг общения ребенка, его друзей. Лучше разрешать своим детям приводить к себе в дом своих знакомых и друзей и проводить свободное время у себя дома, а не где-то неизвестно с кем. Когда дети находятся на виду, намного легче уловить смену их интересов, настроений и своевременно понять, есть ли предрасположенность у вашего ребенка к запрещенным препаратам. Было бы хорошо, если бы все родители знали, какие виды психотропных веществ существуют, как они влияют на поведение и организм человека и какие последствия бывают после того или иного одурманивающего средства. Эта информация поможет взрослым выявить проблему на начальном этапе и принять своевременные меры по спасению своего ребенка».

Безусловно, уделять больше внимания своим детям и проводить с ними совместный досуг — это обязанность каждого родителя. Именно в их силах создать комфортную и уютную семейную атмосферу, занять ребенка чем-то интересным и увлекательным. Если подросток постоянно будет испытывать эмоции радости и удовлетворения, которые ему дает семья и любимое хобби, у него не возникнет необходимости идти на улицу в поисках новых приключений.

Также родителям необходимо следить за своим поведением и манерой общения. Согласитесь, если вы обладаете вредными привычками, курите или нецензурно выражаетесь, то какой пример можете подать своим детям? Как бы трудно ни было, постарайтесь исправиться и покажите на собственном примере, как вы избавляетесь от вредных привычек. Тем самым вы укрепите свой авторитет и уважение в глазах ребенка, докажете, что достигли поставленной цели, хоть это и было тяжело. Другими словами, здоровый образ жизни на своем примере — лучшая профилактика наркомании.

Профилактика — профилактикой, а тем временем наркотики продолжают калечить души и разрушать судьбы наших людей. К сожалению, в сводках дежурной части МВД по Республике Ингушетия происшествия, связанные с наркотиками, стали обычными. Этот дурман, разрушающий душу человека, толкает людей на преступления с такой скоростью и силой, что наши избитые лозунги «Наркотики — белая смерть», «Скажем — нет наркотикам» уже не работают. Видимо, здесь нужно не нотации читать, а демонстрировать, как это сделал один сайт: показывает симпатичную девочку 15 лет до употребления синтетических наркотиков и тут же рядом публикует ее безобразное фото, снятое через год, после того как она совершила свой «подвиг», что на наркоманском сленге означает «прием наркотиков». В плане профилактики наркомании, скорее всего, это лучше сработает, чем призывы и статистика. Как, впрочем, думаем, повлияет на молодых людей и то, что ингушские тейпы без всяких оговорок пригрозили наркоманам и их барыгам, что «наезд» на них со стороны авторитетных религиозных и общественных деятелей, а также родственников заблудших будет очень жёсткий, вплоть до физической расправы. Прибегнуть к такому методу ингушским тейпам пришлось, поскольку ситуация на сегодняшний день сложилась очень тревожная. Представители старшего поколения уже реально опасаются, что их потомки будут неадекватными и недостойными. А у ингушей недостойное наследство всегда считалось самым большим несчастьем и позором.

Вы только вдумайтесь в эти цифры: более 1600 человек в Ингушетии официально находятся на учете в наркодиспансере. И это только официально зарегистрированные, а если мы будем говорить обо всех, кого ещё не поставили на учёт, получится число намного больше. И если верить словам сотрудников общественных движений, в населенных пунктах республики до 70% молодежи хотя бы раз попробовали так называемые аптечные наркотики, которые становятся чуть ли не национальным бедствием. И здесь власти республики просто вынуждены поддерживать «народную войну» за здоровое поколение.

Конечно, мы понимаем, что в сети наркомании при соответствующих обстоятельствах может попасть любой человек. И подобная ситуация заканчивается большими страданиями родных и близких заблудшего, его личным моральным и физическим разрушением.

Сегодня, в век высоких технологий, несмотря на то что правоохранители систематически ловят распространителей, сбытчиков, перевозчиков дурмана, становится очевидно, что старыми способами бороться с наркоманией очень трудно. Для обычного человека главная задача сегодня состоит в том, чтобы его ребенок не оказался в числе тех, кто безоговорочно свернул с правильного пути и идет по наклонной, откуда нет возврата: только деградация и галлюцинации станут его постоянными спутниками.

В своей статье, посвященной теме наркомании, известный журналист Якуб Султыгов на страницах газеты «Сердало» пишет: «Способ здесь один — воспитание личности. Ребенка надо не просто кормить, обувать и одевать, а именно воспитывать с малых лет так, чтобы он почувствовал правильный вкус к жизни... Надо всячески разъяснять ребенку подлость и коварство наркоторговцев, приучать к труду и ответственности, прививать любовь к чтению. И, первым делом, открывать ребенку великую важность поклонения Всевышнему».

Очень точные и правильные слова, не находите? Наверное, хорошо будет дополнить эту мысль тем, что таким же образом необходимо втирать в сознание детей, что алчность людей — это тоже огромная беда. Несмотря на то, что в Ингушетии до сих пор сильны традиции и обычаи, среди нас всё же находятся такие люди, которые в первую очередь думают только о легкой и грязной наживе. Морального кодекса для них не существует. И что самое страшное: мы все хорошо осознаем, что таких персонажей среди нас будет еще много, пока мы сами не пойдем против них войной. Любыми способами, ведь не зря говорят, что на войне, как на войне: тут все способы хороши. Другими словами, у нашего общества должна быть абсолютная нетерпимость в отношении сбытчиков наркотиков, потому как каждый из них является потенциальным убийцей. К тому же вопросы борьбы и профилактики наркомании должны стать семейной традицией. Иначе процент смертности молодежи от употребления наркотиков в нашей стране и республике будет только расти.

К счастью, есть среди нас и нормальные люди, которые честно трудятся и всеми силами стараются совладать с наркотической заразой на бытовом и государственном уровне. Также не дремлют представители исполнительных и муниципальных органов власти, духовные лица, известные спортсмены, федеральные эксперты и специалисты, а также волонтеры общественного движения «Антилирика» и различные молодежные организации.

Известный ингушский футболист Магомед Оздоев в своем интервью Sports. ru высказался о проблеме с наркотиками в Ингушетии: «Наркотики — самая большая проблема Ингушетии. Я все это вижу, но не могу выйти на улицу и ловить барыг. Есть специальные структуры, которые должны заниматься этим. Я считаю, что за этой проблемой очень сильно надо смотреть. Мне жалко, что такое происходит. У нас там не принято об этом говорить. Типа, сами решим эти проблемы. Но я вижу, что от года к году все хуже и хуже. Правда, появились общественные организации, которые пытаются бороться с этим злом, и им хочется сказать огромное спасибо. В моем детстве этого не было. Тогда самым страшным наркотиком была анаша. И те взрослые пацаны, которые употребляли, никогда в жизни не позволили бы младшему это сделать. Вот настолько они их берегли. А сейчас? К сожалению, некоторым кажется, что я и другие титулованные спортсмены ничего не делают в плане исправления ситуации, но на самом деле я борюсь, показывая правильный образ жизни, занимаюсь спортом. Для этого нужна такая сила воли, что многим и не снилось! Все мы должны понимать, что живем ради продолжения своего поколения, чтобы хоть кто-то о тебе помнил потом. Не у всех родителей получается оставлять богатство за собой. Но если родитель пытается остаться в памяти своего ребенка хорошим, добрым, любящим и правильно будет его воспитывать — это лучшее, что он может сделать».

Уже не раз замечено, что когда Глава Ингушетии встречается с общественниками и религиозными деятелями, активистами борьбы с распространением наркотиков, он поддерживает их идеи и меры в данном направлении. Учитывая то, что главной угрозой для нашей молодежи на сегодняшний день является аптечная наркомания, Махмуд-Али Макшарипович предлагает усиление уголовной ответственности за хранение и распространение всех запрещенных психотропных веществ, которые наиболее доступны через аптечную сеть.

В ходе одной из встреч с духовенством Глава республики указал на ряд упущений в антинаркотической деятельности, на нехватку консолидации в решении проблемы и выразил надежду на вклад религиозных деятелей, чей авторитет и наставления способны уберечь больше жизней, чем любые другие назидательные или карательные меры. Учитывая эти замечания, совет алимов Ингушетии с участием имамов мечетей принял решение отлучать от религиозных общин лиц, уличенных в распространении наркотиков. Отлучение от местных общин значит, что религиозные деятели, имамы населенных пунктов не будут посещать свадьбы, похороны и другие семейные события в домах наркоторговцев и их близких родственников.

Как говорят медики, борьба с наркоманией в нашей стране ведется активно. Иначе и нельзя, ведь список запрещенных веществ растет каждый год. Но есть и обратная сторона этой борьбы — ограничивая распространение уже известных психотропных веществ, органы контроля по обороту наркотиков провоцируют появление новых синтетических веществ, которые во много раз опаснее натуральных. Последствия от их применения необратимы. Эти вещества не подвержены метаболизму — они не распадаются, выводятся крайне медленно, могут находиться в организме несколько недель и даже месяц. От них часто наступает передозировка, потому что состав никто не контролирует. Химические компоненты оказывают прямое влияние на мозг, поэтому самое страшное последствие их применения — нарушение интеллектуальной сферы и умственных способностей. Какой-то замкнутый круг получается, скажете вы. Но выход из этого круга все-таки есть: не начинать заниматься противоправными действиями ни по отношению к себе, ни по отношению к окружающим.

Как мы отметили выше, вопрос увеличивающихся с каждым годом дорожно-транспортных происшествий у нас в республике также стоит во главе угла. Надо сказать, что имамы мечетей сельских поселений вместе со старейшинами периодически проводят сходы и встречи с жителями, где предпринимают попытки повлиять на статистику дорожно-транспортных происшествий, которая в последнее время катастрофически растет. Как мы знаем, редкий день проходит в нашей республике без аварии на дорогах. И самое обидное то, что в перечне причин, способствующих дорожным инцидентам, — свадебные кортежи.

Ни для кого не секрет, что сегодня свадебный автомобильный поезд из десятков дорогих иномарок становится серьезной угрозой для попутных машин. Мало того, что они тормозят движение, в колонне всегда есть лихачи, соревнующиеся за место после машины с невестой. Это считается особой удалью и восходит к традициям тех времен, когда еще свадебные кортежи состояли из коней и фаэтонов. Многие из этих легкомысленных водителей пытаются оправдать свою прихоть, цепляясь за традиции и национальный менталитет. Но вряд ли наши предки стали бы поощрять обычай, который представляет реальную угрозу людям.

Ранее сельскими имамами неоднократно предпринимались попытки решить эту проблему с дорожными авариями, происходящими по вине участников свадебных кортежей. На сходах представители духовенства и общественные деятели принимают конкретные решения, которые сводятся к тому, что необходимо ограничить число свадебных машин и усилить контроль за их передвижением со всех заинтересованных сторон. По словам Джабраила Арчакова, на этот раз все представители духовенства республики настроены очень решительно.

«Те, кто обладают такими качествами, как совесть, честь и достоинство, никогда не будут вести себя неподобающим образом, и лихачить на дорогах они не станут, потому как воспитаны в лучших традициях ингушского народа, — говорит Джабраил. — Другое дело, смогут ли всевозможные призывы к благоразумию изменить ситуацию на дорогах и привести в чувство нарушителей общественного порядка, однозначно сказать нельзя. Скорее всего, я думаю, что ничего путного из всей этой пропаганды не получится до тех пор, пока мы не будем принимать более жесткие меры. Иначе нарушители правил дорожного движения просто не понимают, что своим поведением подвергают риску жизни ни в чем неповинных людей».

Убийства на дорогах — это огромная проблема, которая скашивает численность и так малочисленного народа. Поэтому никто не должен оставаться в стороне от решения этой проблемы, которая превращает наши дороги в поле битвы. Каждый житель республики должен почувствовать свою ответственность и внести посильный вклад в борьбу с дорожными нарушениями. Надо каждого жестко призвать к ответу, потому как только безнаказанность приводит людей к безответственности.

Да, жизнь в основе своей — это череда позитивных и негативных событий. Но, несмотря на все негативные стороны жизни, которые мы видим, нельзя терять надежды на лучшее. Негативным явлениям, разрушающим нашу повседневность, надо противостоять в постоянном режиме. Надо добиться стабильного развития, стать обществом, способным слушать и слышать друг друга, и все вопросы и проблемы решать дружно, с общего одобрения и поддержки. Да поможет нам в этом Аллах!