Иногда свой мазок в эту неприглядную картину маслом добавляют и те, кто вроде бы обязан по долгу службы следить за порядком.

Так, к примеру, сегодня очередной совместный рейд судебных приставов и дорожных полицейских по отлову неплательщиков долгов привел к образованию многокилометровой пробки при въезде в столицу Ингушетии. Многие опоздали на работу и учебу, некоторым с утра вдрызг испортили настроение, которое, естественно, передастся по цепочке другим.

Неужели, нельзя как-то распределить по времени и территориальному признаку подобные облавы? Риторический вопрос...