Испорченное настроение
Поиск должников привел к образованию огромной автомобильной пробки при въезде в Магас
Транспортный хаос, кажется, уже стал неотъемлемой частью повседневной реальности Ингушетии. Каждый, простите, дурак сегодня может приобрести недорогую колымагу и, выехав на суженные до предела из-за строительства торговых точек автотрассы, терроризировать добропорядочных участников дорожного движения.
Иногда свой мазок в эту неприглядную картину маслом добавляют и те, кто вроде бы обязан по долгу службы следить за порядком.
Так, к примеру, сегодня очередной совместный рейд судебных приставов и дорожных полицейских по отлову неплательщиков долгов привел к образованию многокилометровой пробки при въезде в столицу Ингушетии. Многие опоздали на работу и учебу, некоторым с утра вдрызг испортили настроение, которое, естественно, передастся по цепочке другим.
Неужели, нельзя как-то распределить по времени и территориальному признаку подобные облавы? Риторический вопрос...