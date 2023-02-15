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Испорченное настроение

Поиск должников привел к образованию огромной автомобильной пробки при въезде в Магас

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Транспортный хаос, кажется, уже стал неотъемлемой частью повседневной реальности Ингушетии. Каждый, простите, дурак сегодня может приобрести недорогую колымагу и, выехав на суженные до предела из-за строительства торговых точек автотрассы, терроризировать добропорядочных участников дорожного движения.

Иногда свой мазок в эту неприглядную картину маслом добавляют и те, кто вроде бы обязан по долгу службы следить за порядком.

Так, к примеру, сегодня очередной совместный рейд судебных приставов и дорожных полицейских по отлову неплательщиков долгов привел к образованию многокилометровой пробки при въезде в столицу Ингушетии. Многие опоздали на работу и учебу, некоторым с утра вдрызг испортили настроение, которое, естественно, передастся по цепочке другим.

Неужели, нельзя как-то распределить по времени и территориальному признаку подобные облавы? Риторический вопрос...

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