В ходе мероприятия, проходившего в формате круглого стола, поднимались важные и актуальные вопросы, волнующие местную общественность, в том числе наращивание профилактических акций, направленных на противодействие наркомании, в особенности среди молодежи, нарушениям правил дорожного движения, зачастую влекущим тяжкие последствия, административным и уголовным правонарушениям в целом.

Инициатором данных встреч являются общественный совет при республиканском МВД и руководители ведомства.

В ходе встречи член общественного совета при ГУ МВД России по СКФО председатель общественного совета при МВД по региону Муса Гадиев отметил, что, к сожалению, все проблемы нельзя решить в одночасье, но руководство министерства делает для этого все возможное.

По единодушному мнению участников круглого стола, для противодействия вовлечению молодёжи в преступную деятельность в настоящее время недопустимо ограничиваться только беседами в школах и других учебных заведениях. Необходимо на конкретных примерах показывать подросткам ущербность поведения молодых людей, избравших преступный путь и ставших наркозависимыми.

Такие мероприятия выступают в качестве связующего звена между населением и стражами правопорядка. В ходе подобных встреч представители общественности напрямую задают все волнующие их вопросы, высказывают свои пожелания и слышат прямые и честные ответы, что позволяет укрепить доверие и уважение граждан к органам внутренних дел.