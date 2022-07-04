Встреча

Воспитание на конкретных примерах

Полицейские и общественники Ингушетии обсудили меры противодействия наркомании и улучшения ситуации на дорогах

0

В Доме культуры сельского поселения Барсуки Назрановского района состоялась встреча, посвященная актуальным для граждан проблемам.

В ходе мероприятия, проходившего в формате круглого стола, поднимались важные и актуальные вопросы, волнующие местную общественность, в том числе наращивание профилактических акций, направленных на противодействие наркомании, в особенности среди молодежи, нарушениям правил дорожного движения, зачастую влекущим тяжкие последствия, административным и уголовным правонарушениям в целом.

Инициатором данных встреч являются общественный совет при республиканском МВД и руководители ведомства.

В ходе встречи член общественного совета при ГУ МВД России по СКФО председатель общественного совета при МВД по региону Муса Гадиев отметил, что, к сожалению, все проблемы нельзя решить в одночасье, но руководство министерства делает для этого все возможное.

По единодушному мнению участников круглого стола, для противодействия вовлечению молодёжи в преступную деятельность в настоящее время недопустимо ограничиваться только беседами в школах и других учебных заведениях. Необходимо на конкретных примерах показывать подросткам ущербность поведения молодых людей, избравших преступный путь и ставших наркозависимыми.

Такие мероприятия выступают в качестве связующего звена между населением и стражами правопорядка. В ходе подобных встреч представители общественности напрямую задают все волнующие их вопросы, высказывают свои пожелания и слышат прямые и честные ответы, что позволяет укрепить доверие и уважение граждан к органам внутренних дел.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
До восьми лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за хранение осколочной гранаты
В Ингушетии ищут обманутых дольщиков долгостроя в Назрани
Эмблему празднования 100-летия Ингушетии выберут в ходе республиканского конкурса
Юные боксеры из села Кантышево Ингушетии успешно выступили на турнире в Ессентуках
Активисты «Бессмертного полка» Ингушетии приняли участие в благоустройстве захоронения времен ВОВ
Еще одна новая школа появится в городе Сунжа Ингушетии
Юные вокалистки из Карабулака выступили перед своими сверстниками в пришкольном лагере
Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии побывал в Назрани
Творческие коллективы Ингушетии приглашают к участию в конкурсе на получение грантов Российского фонда культуры
Министерство культуры Ингушетии объявляет кастинг музыкантов
Очередной поединок ингушского боксера-профессионала Али Измайлова запланирован на август

Главное

Яндекс.Метрика

 