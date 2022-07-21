В лагере «Нефтяник», расположенном в Малгобеке на территории военно-патриотического центра «Молодой патриот», по инициативе общественного совета прошла специально подготовленная программа для детей. В мероприятии принял участие член общественного совета при ГУ МВД России по СКФО, председатель общественного совета при региональном МВД М. Я. Гадиев. В приветственном обращении к отдыхающим ребятам Муса Якубович подчеркнул, что в полиции Ингушетии работают высококвалифицированные, отважные и грамотные сотрудники, на которых можно и нужно равняться. Также он пожелал детям хорошего отдыха в период летних каникул и вместе с инспекторами ПДН раздал детям мороженое.

Данная программа позволила в интересной игровой форме донести до ребят специфику несения службы в полиции. В ходе мероприятия дорожные инспекторы рассказали о своих рабочих буднях и особенностях работы с правонарушителями на дороге. А о том, как собираются улики на месте преступления, маленьким любознательным слушателям рассказал сотрудник экспертно-криминалистического центра МВД. Привезенный им рабочий унифицированный чемодан вызвал большой интерес у ребят, они с огромным удовольствием разглядывали множество кисточек, специальных порошков, пинцетов, клейких лент и прочих приспособлений, необходимых для раскрытия преступлений. От желающих пройти процедуру дактилоскопии не было отбоя, каждый хотел получить в подарок образец своих отпечатков пальцев. Встреча с полицейскими продолжилась демонстрацией приглашенными на мероприятие кинологами дрессировки служебных собак. Немецкая овчарка чётко выполняла команды и с легкостью справилась с заданием по розыску условной закладки.

Также ребят развлекали актеры-аниматоры в роли мультяшных героев, которые веселили детей играми и танцами под зажигательную музыку.

Провожая гостей, отдыхающие пообещали общественникам и сотрудникам полиции прилежно учиться в школе, заниматься спортом и всегда соблюдать закон.