Но... Человек несовершенен. Ему трудно изменить себя в одночасье, перестроиться, отказаться от засевших в подсознании привычек, скажем, того же стремления к материальной выгоде любыми путями. Не секрет, что каждый раз, с наступлением священного месяца начинают ползти слухи о не совсем благовидных поступках части торгового люда, пытающихся «навариться» на ажиотажном спросе на свою продукцию в этот период.

Вот лишь некоторые неприятные, «мелочные» ухищрения продавцов. Вы решили что-то купить, взяли с прилавка что вам нужно, расплачиваетесь и... понимаете, что продавец явно вас обсчитывает. На вопрос «откуда такая сумма?» ответ, оказывается, уже заготовлен, нисколько не смущаясь вам заявляют: «А-а-а, а я думала (думал), что и вот это (тут же рядом с кассой лежит упаковка с каким-нибудь продуктом) ваше». А сколько тех, кто не станет спорить, выяснять отношения, махнув рукой на склоки.

Или вот еще случай, который произошел со мной на днях. Барахлила газовая водонагревательная колонка. Вспомнил, что у меня в телефоне есть контакт одного мастера, который за одну малюсенькую деталь в квадратный сантиметр (запомните — «датчик») года два назад запросил у меня солидную сумму. В общем, пригласил его. Вижу, что он не помнит меня, и стоя рядом, наблюдаю за ремонтом, мысленно предполагая: наверное, опять с датчиком проблема будет. И что бы вы думали? Пять минут поковырялся и как отрезал: «Датчик сгорел — с вас N тысяч рублей». Думаю: кто бы сомневался. Вот так и дурят нас, «лохов», желая небольшими усилиями и маленькими хитростями выудить у нас деньги.

Конечно, кто-то скажет: «Нашел, то же мне, преступление, вон — отпетые мошенники на миллионы карманы простых граждан опустошают». Но разговор ведь не о сумме (она, естественно, в таких случая — главное). Дело-то в том, что происходят эти вещи в священный месяц. Однако мир, в котором мы живем, равно как и населяющие его люди, очень разный. И в этой связи хочется рассказать о совершенно противоположном случае, когда проявились самые лучшие человеческие качества.

Недавно пожилой человек вместе с сыном стали участниками ДТП, в котором не было их вины. Как обычно, нарушители, взяв нахраписто «инициативу в свои руки», решили доказать обратное. В толпе зевак, которые в таких моментах мгновенно обступают место инцидента, находился один парень, наблюдавший за «разборками». Он был потрясен благородством и выдержкой старика, который своей мудрой рассудительностью нейтрализовал инцидент, и стороны разошлись миром без претензий друг к другу (к слову, вызови пострадавшие гаишников — нарушителям не осталось бы ничего, кроме как оплатить ремонт чужой машины).

Позднее этот парень нашел пострадавшего старика и, выразив восхищение достойным поведением представителя старшего поколения, оставил у него во дворе купленные им детали автомобиля, поврежденные во время ДТП. Вот так: кому-то «надуть» ближнего — как елеем на сердце, а для кого-то сделать доброе дело — веление души. Мир он разный, как и мы все.