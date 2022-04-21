Популярных зданий с квартирами в Дубай Марине

Дубай Марина — одно из самых популярных мест в ОАЭ, расположенное на фоне красивой гавани и набережной с роскошными яхтами, уникальными ресторанами и развлекательными заведениями. В этом районе сочетаются высотные жилые башни и выдающиеся коммерческие объекты. Если вы думаете купить виллу в Дубай Марине или подобрать здесь апартаменты, этот гайд по популярным домам сообщества

должен вам помочь.

ПОЧЕМУ СТОИТ КУПИТЬ КВАРТИРУ В ДУБАЙ МАРИНЕ?

Многие покупатели предпочитают брать недвижимость здесь из-за фантастически удобного расположения — поблизости находятся оживленные финансовые районы, такие как Интернет-Сити, Медиа-Сити и Барша-Хайтс.

В космополитическом районе находится более 200 жилых башен, которые в основном состоят из квартир, а в нескольких зданиях также есть роскошные пентхаусы и виллы на подиуме.

В Дубай Марине есть впечатляющее множество высоких небоскребов, которые предлагают лучшее жилье в стиле Ривьеры. Познакомимся с самыми популярными зданиями, в которых осуществляется продажа жилых объектов.

MANCHESTER TOWER

Manchester Tower высотой 127 метров с 336 квартирами в районе Дубай Марина — проект Manchester Real

Estate Group, который идеально подходит для людей, работающих в Медиа Сити и Интернет Сити. Жители могут пользоваться такими удобствами, как тренажерный зал, бассейн, детская игровая площадка, детский сад и площадка для барбекю.

Средняя стоимость студии в Manchester Tower составляет 469 тысяч дирхамов, в то время как для однокомнатной квартиры средняя цена составляет 610 тысяч дирхамов.

Если вы ищете более просторные апартаменты, за 876 тысяч дирхамов ОАЭ вы сможете купить квартиру с 2 спальнями. Квартиры с 3 спальнями стоят в среднем 1 миллион дирхамов ОАЭ. Объекты, выставленные на продажу в этом 30-этажном жилом доме, могут похвастаться хорошей доходностью от аренды в размере 6,8%.

MARINA DIAMONDS

Marina Diamonds — один из самых впечатляющих проектов от Diamond Developers, известного строителя экологически чистых объектов в районе Сэстейнбл сити. Грандиозный жилой комплекс состоит из шести жилых домов, пронумерованных от Marina Diamond 1 до Marina Diamond 6 Удобства в Marina Diamonds включают бассейны, тренажерные залы и зарезервированную парковку.

Те, кто ищет недвижимость рядом с метро, могут рассмотреть апартаменты в этом жилом комплексе. Жилые здания имеют легкий доступ к Дубайскому трамваю, а также к станции метро Sobha Realty.

Средняя цена однокомнатной квартиры в Marina Diamonds составляет 485 тысяч дирхамов, односпальной — в среднем 682 тысячи дирхамов. 2-комнатные апартаменты можно приобрести в среднем за 932 тыс.дирхамов ОАЭ. Думаете инвестировать в Marina Diamonds? Будьте уверены в прибыльности таких инвестиций. Жилой комплекс предлагает отличную рентабельность в размере 6,8%.

MARINA PINNACLE

Третье место в нашем списке занимает Marina Pinnacle. 77-этажный комплекс Marina Pinnacle от Tiger Properties считается одним из самых высоких жилых зданий в городе. Эта высотная башня предлагает апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями.

Средняя цена 1-комнатной квартиры в Marina Pinnacle составляет 694 тыс. дирхамов ОАЭ. За 2-комнатные апартаменты придется заплатить 973 тыс. дирхамов ОАЭ, за апартаменты с 3 спальнями — 1,3 млн дирхамов ОАЭ.

Квартиры в Marina Pinnacle привлекательны не тольк для переезда на ПМЖ, но и для инвесторов: прогнозируемая рентабельность инвестиций составляет 6,5%.

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