В 2011 году по предложению Главы республики Ю. Евкурова училище было переименовано в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Пожарно-спасательный колледж».

Директором и инициатором открытия этого учреждения со дня его основания является Мархиев Муса Мухарбекович, почетный работник начального профессионального образования РФ, заслуженный учитель РИ.

Пожарно-спасательный колледж готовит специалистов для пожарно-спасательных служб и других аварийно-спасательных формирований МЧС и других министерств и ведомств Республики Ингушетия.

В качестве приоритетных направлений своей деятельности колледж выбрал:

• Совершенствование научно-методической работы;

• Развитие информационных технологий обучения;

• Совершенствование системы управления качеством образования;

• Кооперация со школами в плане развития профессиональной, профильной и предпрофильной подготовки;

• Интеграция с высшим профессиональным образованием;

• Тесное взаимодействие с потребителями, заказчиками, социальными партнерами;

• Обновление содержания образования в соответствии с изменяющимися потребностями рынка труда;

• Подготовка практико-ориентированных специалистов.

В колледже проводится большая работа по созданию новых программ, внедряются инновационные формы и методы обучения, открыты новые востребованные специальности, программы дополнительной профессиональной подготовки.

На базе колледжа созданы разного рода студенческие спасательные отряды, добровольная пожарная команда, клуб добровольных пожарных спасателей и волонтеров и т. д. Функционирует клуб WorldSkills Russia («Молодые профессионалы») по компетенциям: спасательные работы; пожарная безопасность; правоохранительная деятельность; медицинский и социальный уход; технология моды.

«В колледже созданы все условия для студентов, — говорит заместитель директора по производственной работе Мовли Гадоборшев. — Показателем качественного образования и воспитания выпускников является то, что растёт численность поступающих в престижные вузы РФ, где требуется демонстрация глубоких, прочных знаний и незаурядного интеллекта».

Много внимания уделяется студенческому самоуправлению, социальному становлению молодежи: культурному, духовному, нравственному, профессиональному, физическому развитию. Благодаря этому студенты получают возможность участвовать в различных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, проводимых в регионе, что поднимает престиж колледжа в республике.

В колледже работает высокопрофессиональный педагогический коллектив. Ведётся работа по совершенствованию и укреплению материально-технической и учебно-методической базы.

Научная работа ведется в направлениях политехнических знаний. Преподаватели и сотрудники колледжа исследуют проблемы политологии, социологии, педагогики, радиотехники, технологий механических испытаний деталей узлов и агрегатов, а также информатизации.

В рамках реализации программы информатизации функционируют два оснащенных компьютерных класса, медиатека, служба информационного обеспечения, объединенные единой сетью с выходом в интернет. Также используется программное обеспечение, в комплект которого входят программа для библиотечной службы, программа для создания расписания, отчетности колледжа.

Колледж оснащен интерактивными досками, медиапроекторами для проведения мультимедийных уроков.

Специальности:

Пожарная безопасность: квалификация — техник — с получением рабочих профессий, в том числе пожарный, спасатель. Образование — среднее (полное) общее (11 кл.). Срок обучения — 2 года 10 месяцев.

Защита в чрезвычайных ситуациях: техник-спасатель — с получением рабочих профессий, в том числе спасатель, пожарный. Образование — среднее (полное) общее (11 кл.). Срок — 2 года 10 месяцев.

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий: технолог-конструктор. Образование — среднее (полное) общее (11 кл.). Срок — 2 года 10 месяцев.

Сестринское дело: медицинская сестра/медицинский брат. Образование среднее (полное) общее (11 кл.). Срок — 2 года 10 месяцев.

Правоохранительная деятельность: юрист. Образование — среднее (полное) общее (11 кл.). Срок — 2 года 10 месяцев.