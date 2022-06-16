На кого пойти учиться?
Пожарно-спасательный колледж Республики Ингушетия
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пожарно-спасательный колледж» было создано в 1995 году как профессиональное училище № 4, осуществляющее подготовку студентов по различным профессиям, таких как автомеханик, портной-закройщик, младшая медсестра, бухгалтер и т. д.
В 2011 году по предложению Главы республики Ю. Евкурова училище было переименовано в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Пожарно-спасательный колледж».
Директором и инициатором открытия этого учреждения со дня его основания является Мархиев Муса Мухарбекович, почетный работник начального профессионального образования РФ, заслуженный учитель РИ.
Пожарно-спасательный колледж готовит специалистов для пожарно-спасательных служб и других аварийно-спасательных формирований МЧС и других министерств и ведомств Республики Ингушетия.
В качестве приоритетных направлений своей деятельности колледж выбрал:
• Совершенствование научно-методической работы;
• Развитие информационных технологий обучения;
• Совершенствование системы управления качеством образования;
• Кооперация со школами в плане развития профессиональной, профильной и предпрофильной подготовки;
• Интеграция с высшим профессиональным образованием;
• Тесное взаимодействие с потребителями, заказчиками, социальными партнерами;
• Обновление содержания образования в соответствии с изменяющимися потребностями рынка труда;
• Подготовка практико-ориентированных специалистов.
В колледже проводится большая работа по созданию новых программ, внедряются инновационные формы и методы обучения, открыты новые востребованные специальности, программы дополнительной профессиональной подготовки.
На базе колледжа созданы разного рода студенческие спасательные отряды, добровольная пожарная команда, клуб добровольных пожарных спасателей и волонтеров и т. д. Функционирует клуб WorldSkills Russia («Молодые профессионалы») по компетенциям: спасательные работы; пожарная безопасность; правоохранительная деятельность; медицинский и социальный уход; технология моды.
«В колледже созданы все условия для студентов, — говорит заместитель директора по производственной работе Мовли Гадоборшев. — Показателем качественного образования и воспитания выпускников является то, что растёт численность поступающих в престижные вузы РФ, где требуется демонстрация глубоких, прочных знаний и незаурядного интеллекта».
Много внимания уделяется студенческому самоуправлению, социальному становлению молодежи: культурному, духовному, нравственному, профессиональному, физическому развитию. Благодаря этому студенты получают возможность участвовать в различных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, проводимых в регионе, что поднимает престиж колледжа в республике.
В колледже работает высокопрофессиональный педагогический коллектив. Ведётся работа по совершенствованию и укреплению материально-технической и учебно-методической базы.
Научная работа ведется в направлениях политехнических знаний. Преподаватели и сотрудники колледжа исследуют проблемы политологии, социологии, педагогики, радиотехники, технологий механических испытаний деталей узлов и агрегатов, а также информатизации.
В рамках реализации программы информатизации функционируют два оснащенных компьютерных класса, медиатека, служба информационного обеспечения, объединенные единой сетью с выходом в интернет. Также используется программное обеспечение, в комплект которого входят программа для библиотечной службы, программа для создания расписания, отчетности колледжа.
Колледж оснащен интерактивными досками, медиапроекторами для проведения мультимедийных уроков.
Специальности:
Пожарная безопасность: квалификация — техник — с получением рабочих профессий, в том числе пожарный, спасатель. Образование — среднее (полное) общее (11 кл.). Срок обучения — 2 года 10 месяцев.
Защита в чрезвычайных ситуациях: техник-спасатель — с получением рабочих профессий, в том числе спасатель, пожарный. Образование — среднее (полное) общее (11 кл.). Срок — 2 года 10 месяцев.
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий: технолог-конструктор. Образование — среднее (полное) общее (11 кл.). Срок — 2 года 10 месяцев.
Сестринское дело: медицинская сестра/медицинский брат. Образование среднее (полное) общее (11 кл.). Срок — 2 года 10 месяцев.
Правоохранительная деятельность: юрист. Образование — среднее (полное) общее (11 кл.). Срок — 2 года 10 месяцев.