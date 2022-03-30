Предприниматели Юга России и Северного Кавказа могут получить кредитные каникулы по льготным условиям от Сбера

0

Благодаря поправкам в 106-ФЗ, представители малого и среднего бизнеса, имеющие кредит в Сбербанке, могут реструктуризировать свою задолженность до 30 сентября 2022 года. Программа предполагает отсрочку основного долга и процентов вплоть до 6 месяцев с продлением срока кредита. А индивидуальным предпринимателям также доступно уменьшение регулярного платежа.

Каникулы получат компании, оформившие заем до 1 марта и входящие в перечень наиболее пострадавших сфер деятельности.

Кредитные каникулы позволяют нашим клиентам не останавливать работу предприятия и даже наращивать обороты, в каких бы обстоятельствах они не оказались. Сбер отдельно рассмотрит каждую ситуацию и подготовит индивидуальное предложение каждому обратившемуся клиенту. Всего с 2020 года услугами льготной пролонгации воспользовались 6 825 предпринимателей Юга России и Северного Кавказа по более чем 11 тысячам кредитам на общую сумму в 17,8 миллиардов рублей.

Светлана Гладкина

Директор управления продаж малому бизнесу Юго-Западного банка Сбербанка

Подать заявку на кредитные каникулы можно в офисах Сбера или через личный кабинет в СберБизнесе, а индивидуальным предпринимателям еще и в колл-центре (8-800-200-82-00).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Премьер-министр Ингушетии принял участие в заседании рабочей группы Госсовета России
Казачий хор из Ингушетии занял первое место в отборочном туре Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг»
Министерство культуры Ингушетии намерено помочь ансамблю «Магас» в обновлении материально-технической базы
В Ингушетии задержали подозреваемых в незаконном обороте оружия
В Ингушетии за минувшие сутки выявлены 23 новых случая Covid-19
Путин обсудил с Калиматовым проблемы социально-экономического развития Ингушетии
В музее ИЗО Ингушетии проходит выставка «Ингушский орнамент и ковроделие в жизни Райшат Ахильговой»
Президент России встретится с Главой Ингушетии в Кремле
Двое жителей Ингушетии предстанут перед судом за нападение на полицейских
Общественники Ингушетии проверили условия содержания подозреваемых и осужденных в СИЗО
В Ингушетии выявили 27 школ без аптечек для оказания первой медпомощи

Главное

Яндекс.Метрика

 