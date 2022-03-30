Предприниматели Юга России и Северного Кавказа могут получить кредитные каникулы по льготным условиям от Сбера

Каникулы получат компании, оформившие заем до 1 марта и входящие в перечень наиболее пострадавших сфер деятельности .

Кредитные каникулы позволяют нашим клиентам не останавливать работу предприятия и даже наращивать обороты, в каких бы обстоятельствах они не оказались. Сбер отдельно рассмотрит каждую ситуацию и подготовит индивидуальное предложение каждому обратившемуся клиенту. Всего с 2020 года услугами льготной пролонгации воспользовались 6 825 предпринимателей Юга России и Северного Кавказа по более чем 11 тысячам кредитам на общую сумму в 17,8 миллиардов рублей.

Светлана Гладкина

Директор управления продаж малому бизнесу Юго-Западного банка Сбербанка

Подать заявку на кредитные каникулы можно в офисах Сбера или через личный кабинет в СберБизнесе, а индивидуальным предпринимателям еще и в колл-центре (8-800-200-82-00).