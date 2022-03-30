Предприниматели Юга России и Северного Кавказа могут получить кредитные каникулы по льготным условиям от Сбера
Благодаря поправкам в 106-ФЗ, представители малого и среднего бизнеса, имеющие кредит в Сбербанке, могут реструктуризировать свою задолженность до 30 сентября 2022 года. Программа предполагает отсрочку основного долга и процентов вплоть до 6 месяцев с продлением срока кредита. А индивидуальным предпринимателям также доступно уменьшение регулярного платежа.
Каникулы получат компании, оформившие заем до 1 марта и входящие в перечень наиболее пострадавших сфер деятельности.
Кредитные каникулы позволяют нашим клиентам не останавливать работу предприятия и даже наращивать обороты, в каких бы обстоятельствах они не оказались. Сбер отдельно рассмотрит каждую ситуацию и подготовит индивидуальное предложение каждому обратившемуся клиенту. Всего с 2020 года услугами льготной пролонгации воспользовались 6 825 предпринимателей Юга России и Северного Кавказа по более чем 11 тысячам кредитам на общую сумму в 17,8 миллиардов рублей.
Светлана Гладкина
Директор управления продаж малому бизнесу Юго-Западного банка Сбербанка
Подать заявку на кредитные каникулы можно в офисах Сбера или через личный кабинет в СберБизнесе, а индивидуальным предпринимателям еще и в колл-центре (8-800-200-82-00).