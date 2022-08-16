После вмешательства общественников в городе была установлена новая система циркуляции и очистки воды. Ранее в региональное отделение Народного фронта обратились жители Назрани с жалобой на то, что от очистных сооружений несколько месяцев идет невыносимое зловоние.

Представители президентского движения выехали на место, пообщались с гражданами и убедились в том, что в реку Назранку сливаются неочищенные стоки. Народный фронт обратился в Роспотребнадзор и прокуратуру с просьбой провести проверку работы очистных сооружений на предмет соблюдения требований законодательства к водоотведению населенных мест.

Общественники также призвали региональные власти принять срочные меры по соблюдению цикла технологического процесса переработки и обеззараживания поступающих производственных, бытовых, хозяйственных, ливневых стоков, в том числе и со стороны инфекционного отделения ЦРБ, для того чтобы ликвидировать поступление в атмосферный воздух газообразных продуктов разложения.

Ранее все стоки, поступающие на сооружения, проходили лишь механическую очистку. Кроме того, выяснилось, что на объекте не работает установка солевого гидролиза. Количество вредных веществ в реке Назранке превышает уровень предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по санитарно-химическим показателям БПК5. В реке есть загрязнение биоорганических веществ и содержатся возбудители инфекционных заболеваний бактериальной природы.

«Когда мы получили кипу документов от жителей города и муниципалитета, которые били тревогу во все инстанции и сообщали, что очистные сооружения, расположенные на территории Гамурзиевского округа Назрановского района и эксплуатируемые ГУП «Ингушрегионводоканал», просто-напросто не функционируют, а все нечистоты стекают прямо в реку Назранку, то были неприятно удивлены. А потом, впервые встретившись с представителями регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, администрации города Назрани и самими жителями, увидели собственными глазами, как нечистоты сливаются в водоем. Тогда Минэнерго сообщало, что в республику в течение нескольких дней должно поступить оборудование, а через некоторое время насосы для циркуляции воды действительно прибыли и были срочно установлены», — рассказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Ингушетии Фатима Барханоева.

После того как система циркуляции воды заработала, сброс нечистот в реку со стороны Гамурзиевского округа был приостановлен. Полный цикл очистки пока еще не завершен. Механическая часть мероприятий проведена, сейчас идет подготовка к биологическому этапу очистки сточных вод. Для повышения продуктивности очистки стоков природный процесс разложения органических загрязнителей бактериями будет искусственно интенсифицироваться. После того как власти увеличат число микроорганизмов, неприятный запах в городе понемногу будет устранен.

«Мы со своей стороны будем держать на контроле весь этот процесс до тех пор, пока люди не смогут дышать нормальным воздухом. Очень активно в этот процесс предотвращения по-настоящему экологической катастрофы включились представители Минэнерго, изыскали средства, нашли оборудование и наладили работу очистных после многочисленных обращений. Дальше необходимо утвердить финансирование содержания объектов для того, чтобы контролировать слив сточных вод, фиксировать в дальнейшем нарушения и наказывать виновных», — отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Ингушетии Башир Танкиев.