Практически каждое электронное устройство — от пульта дистанционного управления до сложных промышленных станков с программным управлением, в свое время прошли через руки программиста, специалиста, занимающегося разработкой программного обеспечения для персональных, встраиваемых, промышленных и других разновидностей ЭВМ, то есть программированием.

В итоге получается, что мы ежечасно сталкиваемся с плодами трудов того, что сделал программист. Смотрим ли мы телевизор, слушаем ли радио, разговариваем ли по телефону — везде мы пользуемся тем, что создано с помощью информатики и программирования. Промышленность, медицина, культура, образование: в наше время без электронных устройств не обойдешься нигде.

Самым первым программистом в мире считается британка Августа Ада Лавлейс, дочь знаменитого ученого Джорджа Байрона. Ада, под стать своему отцу, слыла очень умной и грамотной девушкой. Еще в XIX веке она написала алгоритм для аналитического агрегата, который представлял собой последовательность операций для решения задач. Программа Ады Лавлейс способна была вычислять числа Бернулли на аналитической машине английского математика Ч. Бэббиджа.

Кстати, в честь дочери Байрона позднее был назван первый язык программирования. Ныне в мире насчитывается около восьми с половиной тысяч языков программирования, однако в работе используется только лишь десять из них.

Пожалуй, профессия программиста — это одна из профессий, значение которой в повседневной жизни трудно переоценить. В России она возникла довольно давно, одновременно с появлением первой электронно-вычислительной машины — ведь ее нужно было программировать. А это случилось еще в далеком 1944 году. Первый электронно-вычислительный аппарат носил имя «Марк-1».

С развитием электронной вычислительной техники профессия программиста уже в 70-х годах прошлого столетия стала чрезвычайно престижной и очень хорошо оплачиваемой. Сегодня же нашу жизнь и вовсе невозможно представить без людей этой профессии, которые работают над тем, чтобы ведение многих видов деятельности стало проще и доступнее.

В промышленности и повседневной жизни возникают задачи, которые связаны с компьютерами, автоматизацией вычислений, взаимодействием устройств, обработкой и получением информации. Безусловно, их решение позволяет экономить средства и время. Поэтому программирование востребовано сегодня не только для банковских служащих, но и для бухгалтеров, учителей, врачей и даже фермеров и частных лиц. А каждая уважающая себя компания просто обязана иметь свой сайт.

Достаточно сказать, что только благодаря программистам мы имеем доступ к работе интернета — Всемирной паутины, без которой невозможно представить жизнь современного человека. Неудивительно, что этот род деятельности становится все более массовым и в то же время символизирует авангард современного общества, что стало признанием государственной значимости вклада специалистов этой профессии в инновационное развитие РФ.

По статистике, 99% программистов — мужчины, и всего лишь 1% — женщины. Однако женщин-программистов больше ценят в рабочем коллективе и их зарплата выше в среднем на 20%. Это связано с тем, что они более внимательные, усидчивые и ответственные.

С таким мнением согласилась и наша сегодняшняя собеседница, будущая программистка, студентка Грозненского нефтяного института Айна Хашиева, которая с детства была увлечена не шитьем и вязанием на спицах, как это бывает у девочек, а электронными устройствами.

«Я училась где-то в пятом или шестом классе, когда твердо решила для себя, что стану программистом, — рассказывает Айна. — Благо, мама меня поддержала в этом, хотя многие ровесники, друзья и родственники советовали мне выбрать медицину, педагогику или другие типично «женские» профессии. Но я неуклонно стояла на своем и, окончив с золотой медалью Нестеровскую среднюю школу в 2019 году, сразу же подала документы на факультет автоматизации и прикладной информатики. Учиться мне очень нравится, и я никогда не жалела, что выбрала данный факультет, который сейчас называется институтом прикладных информационных технологий. Скажу вам сразу — это очень интересное направление, но, к сожалению, подходит не всем».

Конечно, как считает наша героиня, программисту желательно получить специальное образование. Но, как показывает практика, профильное образование ещё не факт, что из вас выйдет хороший программист. Более того, часто в этой области работают выпускники совсем других высших и средних учебных заведений, а иногда даже попадаются и люди вовсе без всякого образования, самородки-самоучки.

«В общем, способность к программированию, это — талант, — признается девушка. — Если его нет, то никакое образование вам не поможет, а если он есть, то образование поможет вам его развить и придаст ему необходимую огранку».

Одно из важнейших качеств настоящего программиста — это способность к самообучению. Да и как же иначе? Ведь новые программы и новое программное обеспечение появляются чуть ли не каждый день. А программист не только должен быть в курсе всех этих новинок, но и хорошо разбираться в принципах их работы. Специалисты в данной области должны постоянно следить за новыми информационными технологиями.

Еще одно обязательное условие — это владение английским языком. Вся техническая документация, сопровождающая выход нового ПО, обычно заполняется на английском языке, и программист должен не только суметь ее прочитать, но и понять, что же именно там написано, а это, как показывает практика, далеко не всегда одно и то же.

«Конечно, путь в профессию начинается с получения профильного образования или освоения базовых знаний языков программирования, — говорит Айна, — но нельзя забывать, что эта работа требует ещё и хороших знаний английского языка, на котором общаются зарубежные коллеги, издаются книги и составляются технические задания. Должна сказать, что у меня была достаточно сильная школьная база по этому предмету, но я решила продолжить занятия и сейчас параллельно обучаюсь на высших курсах английского языка. По словам моих преподавателей, в настоящее время я отношусь к числу тех, кто в совершенстве владеет самым популярным иностранным языком. А это очень большой плюс к моей будущей профессии».

Рассказывают, что на российском рынке труда, как правило, более всего востребованы специалисты, занимающиеся прикладным программированием. Прикладной программист — это специалист, который и занимается, собственно, написанием компьютерных программ, а также их отладкой, в зависимости от того, какую именно задачу они должны выполнять. Сегодня, как мы знаем, практически все современные компании и организации уже полностью автоматизировали свой бизнес. Здесь работают внутренние электронные системы, а в большинстве из них существует собственная компьютерная сеть, где вся отчетность выполняется только в электронном виде.

Системный программист или, как его еще часто называют — системный администратор, должен следить за тем, чтобы вся эта электронная система работала без сбоев, чтобы используемые в ее деятельности программы были максимально адаптированы к нуждам компании, и при необходимости быстро устранять возникающие неполадки и сбои.

«Как учат нас в институте, хороший программист может работать и в одиночку, — говорит Айна, — но для него не менее важным является умение работать в команде, поскольку крупные системы, как правило, являются плодом коллективных разработок и больших сложных проектов.

Кроме того, программист должен обладать большим творческим потенциалом и не стесняться, если это необходимо, проявлять личную инициативу. Также программист должен уметь думать, интуитивно чувствовать, какое решение будет верным, а какое может завести в тупик.

Наконец, программист должен стремиться основать свой собственный бизнес и работать, как говорится, на себя. Потенциал у такого бизнеса может быть очень большим — вспомните того же Марка Цукерберга или Билла Гейтса — самого богатого человека в мире. Но для того, чтобы добиться успеха в этом направлении, необходимо не только досконально овладеть всеми навыками и специфическими знаниями в выбранной области, но и обладать хорошими организационными способностями, изучить экономику, маркетинг, юриспруденцию».

Осознаем мы это или нет, но в современном мире мы окружены такими предметами, для создания которых в первую очередь был использован труд программиста. Компьютеры, ноутбуки, смартфоны, планшеты, телевизоры и даже финансовые отчетности на работе — это всё дело рук гениев информатики. Конечно же, этим людям необходимо хорошо разбираться в таких вещах, от которых большинство обычных людей предпочитает держаться на почтительном расстоянии. Это в первую очередь математическая подготовка, знание специальных алгоритмических языков, владение методами защиты компьютерной информации и то, какими средствами это можно сделать.

Как принято у программистов, обычно в первый месяц осени они проводят конкурсы, где фрилансеры и одиночки могут посидеть в интернете и пообщаться с другими разработчиками. Такие виртуальные встречи в основном сводятся к перекидыванию друг другу разных программистских мемов и рассказыванию забавных историй из жизни и практики.

Также хорошим тоном считается поддержать любимые проекты для программистов, вроде Stack Overflow, или пожертвовать на развитие многообещающих новичков.

А ещё в середине сентября айтишники со всей России и все специалисты, которые имеют отношение к созданию компьютерных программ, отмечают свой профессиональный праздник — День программиста. К ним относятся мастера, которые пишут код, проверяют его на наличие ошибок и корректность работы, тестировщики, проектировщики и менеджеры проектов, а также вспомогательный персонал.

День программиста — праздник достаточно интересный хотя бы потому, что он отмечается не один день, а почти половину сентября месяца. И нам сегодня хочется пожелать программистам исполнения всех заветных мечтаний. Пусть вас всегда будут сопровождать профессиональное мастерство, трезвый аналитический ум, железная воля к победе и неустанное стремление к самосовершенствованию.