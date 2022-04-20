«PRO Бизнес»: Сбер рассказал о новых «точках роста» для южных предпринимателей

Михаил Матовников, старший управляющий — директор Центра финансовой аналитики Сбербанка:

«Умение правильно анализировать ситуацию часто даёт бизнесу те самые «точки роста», которые затем перерастают в лидерство во всей отрасли или в своём локальном сегменте. Постепенно становится очевидным, что российская экономика имеет высокий уровень диверсификации. Уверен, что число импортозамещающих южных предприятий будет расти. Задача банков сегодня состоит в обеспечении финансовых составляющих — проведения расчетов, кредитной поддержки и оказания помощи в поиске логистических цепочек для бизнеса. Мы продолжаем анализировать мировые и региональные рынки и готовы оперативно делиться информацией с нашими клиентами, потому что только совместными усилиями возможно выстроить новую, более развитую и сбалансированную экономику».

Сегодня вся большая команда Сбера помогает бизнесу в решении самых разных вопросов и задач: от особенностей оформления командировок, перестройки логистики и взаиморасчётов с сетями-партнёрами до комплексной оценки бизнес-проектов в перспективных отраслях экономики.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Совместно с региональными Правительствами и бизнес-сообществом мы продолжаем формировать благоприятный для импортозамещения бизнес-климат и создаем новые коммьюнити для выхода южных компаний на новые рынки. Сейчас стратегический трек у бизнеса стал короче, но мы вместе трансформируем клиентские стратегии развития. Эта работа в режиме 24\7 уже даёт весомый результат. В первую очередь — за счёт нашей уникальной отраслевой экспертизы и возможности дать бизнесу десятки готовых решений и сервисов для роста даже в современных реалиях. Цифровая экосистема Сбера помогает надёжно защитить и приумножить ресурсы компаний, быстро получить господдержку, проще и быстрее выходить на «полки» новых электронных торговых площадок и максимально быстро переориентировать международную торговлю. Нам очень важно быть в прямом диалоге с клиентами, вместе искать пути развития и новые рынки. Поэтому такие встречи будут продолжены».

Участие в онлайн-дискуссии также приняли представители компаний экосистемы Сбера — Bi. Zone, SberCloud и СберАналитики. Они рассказали о цифровой трансформации бизнеса, кибербезопасности, аналитике рынков и о развитии надёжных систем расчётов с поставщиками и клиентами.

«PRO Бизнес. Возможности в новых условиях» — часть большого онлайн-проекта Юго-Западного банка, стартовавшего в январе 2022 года. Ранее Евгений Титов уже провёл ряд встреч с молодёжью южных регионов и занятыми в сфере внешней торговли компаниями юга России и Северного Кавказа.