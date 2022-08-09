«Мой проект называется «Шаги к успеху». Целевая аудитория — ученики 7 класса — в этом возрасте ребята особенно активны. Предполагается, что в рамках программы учащиеся будут в течение года посещать предприятия республики — «Сад-гигант Ингушетия», швейную фабрику, «Кванториум», а также работать в период летних каникул. Суть моей идеи заключается в том, что работа по оказанию школьникам помощи в самоопределении должна вестись постоянно, то есть весь учебный год, а не промежутками. Думаю, сложностей в реализации такой задумки не должно возникнуть», — отмечает педагог.

Целью проекта сельского учителя является погружение учащихся в мир профессий: выбор предпочтительного профиля обучения, экзаменов ЕГЭ. Помимо экскурсий на предприятия, будут проводиться тренинги и лекции для школьников, чтобы они, совмещая теорию и практику, получали комплексные знания.

«То, что мой проект вошел в топ-100 лучших профессиональных проектов «Билет в будущее», вдохновляет и на участие в проектном модуле в следующем учебном году», — с радостью говорит Лейла Ведзижева.

Вспоминая свою школьную жизнь, педагог рассказывает, что проводимая в те годы практика очень пригодилась ей в бытовой жизни.

«В мои школьные годы существовали учебно-производственные комбинаты, такие курсы пригодились мне и моим одноклассникам. По окончании мы получили свидетельства: мальчики — автодело, девочки — швейное дело и плодоводство. Я знаю своих сверстников, которые трудоустроились с таким документом. Мне самой полученные в УПК знания пригождаются в быту. И я благодарна своим педагогам и проекту «Билет в будущее», что дали возможность погрузиться в практику», — говорит Лейла Ведзижева.