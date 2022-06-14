— Мадина, давно ли ты занимаешься общественной деятельностью?

— Не скажу, что я давно ею занимаюсь, всего полгода. Моя работа была связана больше с экономикой, поэтому с благотворительными фондами я была на «вы». Но, как и многие другие жители республики, я им доверяла. В частности, «Тешам», «Клуб добрых людей». Структура их работы мне была неизвестна, хотя всегда было интересно узнать, как они работают, чем занимаются. На самом деле это очень интересная, полезная, благодатная деятельность, ведь ты помогаешь людям.

— Как ты стала частью команды благотворительного фонда «Клуб добрых людей»?

— Частью команды я стала после знакомства с директором фонда Натой Матиевой. Мне посчастливилось работать в сфере благотворительности и с таким проектом, как «Зеленая лампа», после того как она мне рассказала, что у них есть вакансия, связанная с работой с детьми. Должа признаться, работа оказалась активной и непростой, мы постоянно проводим различные занятия и мероприятия для ребят, выезжаем с ними на экскурсии.

— К проекту мы вернемся. В целом, какие направления сегодня действуют в фонде?

— Благотворительная программа «Добрые сердца», которая охватывает медицинскую сферу. По этому направлению реализуются проекты «Я — донор», а также действует реабилитационный центр «Чайка».

Благотворительная программа «Протяни руку помощи» — это помощь продуктами, вещами. Важная часть в работе фонда, которая широко всем знакома. Мы также на постоянной основе проводим различные акции: «Мир вашему дому», «Собери ребенка в школу», «Чистота — половина веры», «Теплая зима», «Яркое лето», «Подари ребенку радость».

Отдельно хотелось бы сказать о наших проектах. К примеру, «Преодоление» направленно на оказание помощи женщинам, переживающим трудную жизненную ситуацию, а проект «Мы рядом» связан с одинокими пожилыми людьми. Также большое значение мы придаем проекту «Волонтерство как образ жизни», поскольку добровольцы оказывают большую помощь фондам.

— Расскажи подробнее, на кого направлен проект, который ты курируешь? О его целях?

— Проект «Зеленая лампа» направлен на детей из малообеспеченных семей в возрасте от 5 до 16 лет. Цель проекта их социальная адаптация посредством включения в разнообразные виды деятельности.

— Какие занятия конкретно проводятся?

— Проект имеет широкий спектр занятий, направленный на обучение и досуг его участников. В рамках проекта проводятся такие занятия, как уроки английского и русского языков, компьютерные курсы, ментальная арифметика. Ребятам оказываются услуги логопеда и индивидуальные встречи с психологом. Мы также обучаем детей финансовой грамотности и организуем кулинарные курсы. Наш проект включает в себя и активные занятия, такие как плавание и гимнастика. Для досуга детей у нас организуются разные викторины, мастер-классы, развлекательные акции.

— Сколько детей является участниками проекта?

— На данный момент более 100 детей. Одну группу мы уже выпустили и получили хорошие отзывы от родителей, дети стали более коммуникабельными и даже есть те, кто стал нашими волонтерами.

— Людям привычнее благотворительная помощь в виде продуктов питания, одежды или медикаментов. Находите ли вы понимание и поддержку для благотворительного просвещения?

— Да, конечно! К сожалению, у нас не получается помогать всем заявителям. Из-за чего порой бывает и недовольство, но поддержку и понимание наша благотворительная деятельность всегда находила.

— Почему ты решила заняться именно проектом «Зеленая лампа»?

— По своему направлению он очень интересен, насыщен разнообразием занятий именно для детей. Мне показалось это очень привлекательным, и для меня это было что-то новое. Уверена, что эта программа приносит очень много полезного для наших детей.

— Что нового вы планируете запустить в рамках данного проекта?

— Мне кажется, мы запустили максимальное количество занятий. Но на данный момент, переговорив с родителями наших подопечных, мы решаем такие проблемы. как оплата проезда детей и оплата приема у стоматолога.

— Естественно, итоговый вопрос: почему «Зеленая лампа»?

— Конечно, есть отсылка на рассказ Грина. «Зеленая лампа» — это символ развития личности, надежды на светлое будущее, знаний и новых открытий. Мы стремимся дать возможности детям, а дальше они должны использовать их, понимая важность получения знаний и саморазвития.