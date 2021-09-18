Выборы

«Провокация» на выборах

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Ни хлесткие отповеди нашей коллеги из МИД России Марии Захаровой, ни предупреждения Роскомнадзора в адрес иноагентов, айтигигантов и Госдепа США не смогли предотвратить грубейшее вмешательство в парламентские выборы России.

Так, «засланные казачки» из числа представителей кошачьего вида домашних животных устроили «провокацию» на одном из избирательных участков Ингушетии, отвадив, на некоторое время избирателей от урн для голосования. К счастью, на работоспособность серверов ЦИК России и, в целом, на настрой избирателей данное ЧП не повлияло.

Совсем уж, отвлечь внимание россиян от важного общественно — политического мероприятия котярам не удалось: после непродолжительного восторга от созерцания уморительной сцены, избиратели продолжили исполнять свой гражданский долг.

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