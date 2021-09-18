«Провокация» на выборах

Так, «засланные казачки» из числа представителей кошачьего вида домашних животных устроили «провокацию» на одном из избирательных участков Ингушетии, отвадив, на некоторое время избирателей от урн для голосования. К счастью, на работоспособность серверов ЦИК России и, в целом, на настрой избирателей данное ЧП не повлияло.

Совсем уж, отвлечь внимание россиян от важного общественно — политического мероприятия котярам не удалось: после непродолжительного восторга от созерцания уморительной сцены, избиратели продолжили исполнять свой гражданский долг.