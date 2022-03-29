Сегодня наш материал посвящён первому государственному советнику РИ, заслуженному строителю РИ, почётному строителю юга и Северного Кавказа Хасану Салмановичу Чахкиеву.

Хасан Чахкиев родился в 1961 году в селении Насыр-Корт Назрановского района. Школу он окончил в городе Грозном. Рос способным мальчиком, хорошо учился, принимал активное участие в общественной жизни. После окончания школы поступил в Грозненский нефтяной институт на строительный факультет по специальности «прикладная геодезия».

После получения диплома с 1984 года начинается трудовой путь Хасана Чахкиева. Однако по своей специальности он работает недолго. Становится мастером-строителем по монтажу нулевого цикла крупнопанельного домостроения серии № 92 в ДСК ЧИУС.

«Мне посчастливилось работать на одной строительной площадке с заслуженными строителями России и Чечено-Ингушетии, — говорит Хасан Чахкиев, — получить богатый опыт и хорошую закалку, что сыграло свою значимую роль в становлении моей профессиональной деятельности. Это знаменитые монтажники Абдул-Хамид Цечоев и Владимир Гайст, начальники участков Ахмед Ужахов, Ахмед Арчаков и многие другие».

Настойчивость, трудолюбие, желание работать и выполнять качественно и в срок поставленную задачу обеспечили молодому специалисту хороший карьерный рост. За короткий период времени он стал прорабом, затем старшим прорабом.

Но наступили тяжёлые 90-е годы, как их в народе называют, смутные времена. Рынок труда стал кардинально меняться. Пошло массовое закрытие производств. Но это было и время, когда стало возможным попробовать свои предпринимательские способности. Появились первые кооперативы, в числе которых была и строительная организация Хасана Чахкиева. Это был первый опыт частной практики, но длилась эта деятельность недолго. Экономический кризис привёл к политическим потрясениям. В Чечне вскоре начались боевые действия.

Хасан Чахкиев переехал на историческую родину. Молодой строящейся республике очень нужны были грамотные профессиональные кадры. В марте 1995 года он устраивается в только-только формировавшуюся организацию ЗЭБ — зона экономического благоприятствования «Ингушетия», где Чахкиев работает на различных ведущих должностях до 2000 года.

«По линии ЗЭБ «Ингушетия» нами было построено более 100 объектов промышленного, гражданского назначения, инфраструктура, подстанции, аэропорт, железнодорожный вокзал и т. д., — говорит Хасан Чахкиев. — К сожалению, некоторые из них сегодня не работают. Большей частью из-за отсутствия преемственности и хозяйского подхода, некоторые не состоялись из-за смены управленческой команды или устаревания оборудования, в связи с неспособностью новой команды вести незаконченный объект или долгостроя. То время было очень тяжелое, похищали иностранцев, строителей, были нападения и обстрелы, убийства. Шла чеченская кампания. Но мы были целеустремлёнными. Мы верили в своё будущее. Радовались что у нас есть своя республика. Да, мы ошибались. Но мы были одними из первых, и мы шли вперёд».

Не остались не замеченными первым руководителем Ингушетии Русланом Аушевым организаторские и административные способности Хасана Чахкиева, и вскоре его переводят в правительство республики на должность вице-премьера.

За высокие показатели в профессиональной деятельности и ответственное отношение к порученному делу в 1997 году Хасан Салманович был удостоен почётного звания «Заслуженный строитель РИ». Кстати, одним приказом, вместе с ним звание заслуженного строителя РИ было присвоено и заместителю главы по строительству в головном офисе в Москве Анатолию Ивановичу Кувшинову. Так получилось, что они стали первыми обладателями этого почётного звания в республике. Вместе им не раз приходилось выезжать в разные города, регионы и за границу — в Турцию, Швейцарию и т. д., для согласования и выбора материалов для строительных объектов в республике.

«Вспоминаю один случай, — рассказывает Хасан Чахкиев. — В годы, так сказать, моего технического руководства, а по Республике Ингушетии я был заместителем главы администрации. Сложные ситуации практически были на всех строительных площадках. А тут стал вопрос с поставкой щебня для строящейся полосы аэропорта. Высшее руководство было в отпуску, за границей. Я остался как бы исполняющим, но без приказа, без финансовой поддержки и права подписи. И тут звонит Руслан Аушев и на повышенном тоне говорит, почему не поставляется швейцарцам щебень. В растерянности звоню одному, другому руководителю... Ну в общем, ситуация промедления не терпела. Подходящий щебень был в доступности только в Северной Осетии, с которой после конфликта осени 1992 года не было никаких экономических отношений.

Я принял решение и поехал на встречу с осетинскими поставщиками. Это был 1998 год. Встретились мы на черменском кругу. Представителем с осетинской стороны был пожилой человек, директор автоколонны 1210 из Владикавказа Магомед Тимуркаевич Дедигкаев. Мы смогли договориться. Я со своей стороны пообещал безопасность водителям и оплату через две недели. Утром следующего дня поставка началась. Вопрос был снят. Со своей стороны мы выполнили все обязательства точно и в срок. Это был по сути первый экономический ингушско-осетинский контракт после 1992 года».

Параллельно с трудовой деятельностью Чахкиев оканчивает Северо-Кавказскую академию госслужбы в Ростове-на-Дону по специальности «экономист-менеджер» (2001); защищает диссертацию на кафедре политологии и получает учёную степень кандидата политических наук.

Во время прохождения годичного курса повышения квалификации в Северо-Кавказской академии госслужбы Хасану Чахкиеву приходит идея открыть представительство этой академии в Ингушетии, в целях прохождения курсов повышения квалификации ингушскими чиновниками без отрыва от производства и без значительных финансовых затрат. Но ввиду известных событий в Чечне ехать в республику никто из ростовских преподавателей не хотел. Но идею поддержал проректор академии А. В. Понеделков. И вот 27 марта 2001 года было утверждено положение о представительстве Северо-Кавказской академии государственной службы в г. Магасе РИ.

Официальное открытие прошло в день празднования 9-летия республики, где были вручены республиканские награды «Заслуженный деятель РИ» ректору СКАГС В. Г. Игнатову и проректору академии по работе с регионами А. В. Понеделкову лично президентом РИ Русланом Аушевым.

11 февраля 2000 года распоряжением правительства № 54 был создан Государственный технический совет при правительстве РИ. Задачей его являлось оказание содействия в разработке долгосрочных программ, в целях выработки приоритетных направлений в области развития строительного комплекса республики. Одним из членов этого совета был Хасан Салманович, который в это время занимал должность заместителя главы администрации центра развития предпринимательства. Здесь у заслуженного строителя родилась идея открыть филиал проектного института Севкавнипиагропром, ввиду того что собственная база ингушского проектного института была тогда слабой, не хватало кадров, не успевали готовить проектную документацию.

Но осуществить эту идею у Чахкиева получилось только в 2001 году, работая в должности вице-премьера РИ. На тот момент это оказалось большим подспорьем и хорошим стимулом для конкуренции. В открытии этого филиала ему посодействовал директор института В. К. Осипов. Нужно сказать, что институт имел богатое прошлое и неплохой кадровый состав. Создание этого филиала позволило значительно ускорить выполнение проектных заданий. В итоге впервые республика смогла подготовить проекты с заделом на будущие года, а это была главная цель.

1 декабря 2001 года в Государственном Кремлёвском дворце в Москве состоялся 3 съезд Общероссийской общественной организации «Союз «Единство» и «Отечество», на котором Хасан Чахкиев был одним из пяти делегатов от Республики Ингушетия.

В 2001 году Хасан Чахкиев на короткое время сменил поле своей деятельности со строительной на преподавательскую. До 2005 года он работает старшим преподавателем на должности доцента в филиале ставропольского Северо-Кавказского государственного технического университета.

В 2007 году Хасан Чахкиев переезжает в Астрахань, где продолжает свою профессиональную деятельность в качестве технического директора ООО «Югстройсервис».

«Когда я и мой коллега Беслан Бекмурзиев, генеральный директор компании, приехали в Астрахань, мы заметили некоторую осторожность и недоверие к себе. Мы тогда строили первый объект в центре Астрахани — 200-квартирный жилой дом. Но мы не сомневались, что скоро все вопросы рассеются, и мы станем друзьями, потому как за качество и сроки мы отвечали, знали, что и как надо делать».

Так оно и вышло. На открытии дома присутствовал губернатор Астрахани, который в своём коротком выступлении отметил, что это самый красивый дом в городе, после чего все вопросы относительно недоверия были сняты. Ну а строители из Ингушетии продолжили свое любимое дело на строительстве объектов морского и речного базирования, погрануправления по Астраханской области, общежития для военных на 140 мест.

В 2013 году Хасан Чахкиев вернулся в республику, где проработал до 2015 года на руководящих должностях — помощника министра строительства, заместителя министра строительства, начальника Госстройнадзора РИ, первого вице-премьера РИ.

С 2015 по 2017 год Хасан Салманович переходит на должность первого заместителя генерального директора ООО «Сад-гигант». Это первый интенсивный фруктовый сад в Ингушетии, заложенный в 2013 году, проект по выращиванию фруктов по европейским технологиям, позволяющим собирать до 55 тонн яблок с 1 га. Здесь под началом заслуженного строителя Хасана Чахкиева было построено здание оптово-распределительного центра, основная инфраструктура и введён блок хранения яблок на 6 тыс. тонн.

Но некоторые обстоятельства личного плана вынудили Чахкиева уволиться с работы, не завершив полностью начатое им дело.

«Это очень интересный и востребованный объект для республики, — говорит Хасан Салманович, — единственный в своём роде. Факты говорят о реальных рабочих местах с реальными заработными платами и реальными налоговыми отчислениями. И я очень рад, что в этом уникальном проекте есть и частица моего труда».

В 2019 году Хасану Чахкиеву поступило предложение возглавить строительство фруктохранилища на 64 тыс. тонн в г. Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае.

В марте 2020 года Хасан Салманович работает в качестве заместителя директора ООО «Сад-гигант», руководителем строительства от заказчика. В сентябре 2022 года объект был введен в эксплуатацию.