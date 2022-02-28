Тем временем у многих россиян другие заботы, и они ринулись снимать с банковских карточек свои сбережения. Как «трещат чубы» у противников — это отдельный вопрос. Я же о своем, о местном, то бишь — региональном. Потому что... Ну, потому что волнуется народ, не знает о чем думать, каковы перспективы на завтрашний день. И тут на помощь приходит вроде бы позабытая, но вечная профессия — уличные валютные спекулянты. Сегодня их модно именуют брокерами, трейдерами и прочими мудреными названиями, призванными разрушить закрепившийся за ними с советских времен стереотип «дармоедов, халявщиков и стервятников». В центре Назрани с утра 28 февраля доллар уже стоит 105-110 рублей, а месяц назад его «сплавляли» за 70 рублей.

А еще в СМИ пишут, что иностранная техника и оборудование подорожают, что «куршавелей» отныне не будет. У меня вопрос: кто из вас в последнее время «зависал» в Куршавеле? Молчите? То-то же. И вот что мыслится. Санкции против России — это месть. Месть за то, что она большая. За то, что она может прожить без помощи пресловутого Запада. Месть за то, что заступается за «дикарей», наподобие сирийцев, ливийцев и афганцев, которых нужно только «доить».

России мстили всегда. К этому надо привыкнуть. Так что давайте не «париться» и... возрождаем забытую профессию фарцовщиков, когда джинсы (кто помнит?) заменят айфоны и айпады. Худшее, что с нами случится — вспомним... о своих заброшенных огородах. И да, еще о третьей мировой войне. Ядерной. Надеюсь, избежим ее. «Я так думаю!» — как говаривал герой известного кинофильма. Чувство самосохранения, к счастью, у человека не изжито. Даже у западного, с его ЛГБТ ценностями.