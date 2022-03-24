Совещание было посвящено предварительному обсуждению процесса реализации национальных проектов в 2021 году и на плановый период 2022 года.

Мальсагов проинформировал парламентариев, что республика принимает участие в реализации 43 региональных проектов. Преимущественная их часть касается здравоохранения и образования.

На сегодняшний день в общем мониторинге Минфина России республика находится в зеленой зоне по исполнению национальных проектов, в том числе: национальный проект «Образование» — по республике 5,8%, по стране 4,4%; национальный проект «Безопасные автомобильные дороги» — по республике 9,7%, по стране 6,8%; национальный проект «Международная кооперация и экспорт» — по республике 29,8%, по стране 5,6%.

В текущем году запланирован ремонт школ, строительство спортивных площадок и спортклубов в школах. Более обстоятельное обсуждение данной темы запланировано на очередном заседании Народного собрания. Депутаты отметили значимость контроля над реализацией нацпроектов в республике и полноту ответственности перед избирателями.

«В условиях кризиса качественное повышение уровня жизни наших жителей возможно только при реализации национальных проектов, поэтому анализ данных вопросов находится на особом контроле профильных комитетов Народного собрания», — заключил Добриев.

Кроме того, народные избранники рассмотрели вопросы о состоянии медицинских учреждений региона и перспектив их развития. В обсуждении темы приняли участие депутаты Беслан Горчханов, Бадрудин Олигов, Зелимхан Хаштыров, замдиректора ТФОМС по РИ Магомед Майсигов, главврачи районных больниц Сунжи и Малгобека.

Главным пунктом повестки стали вопросы кредиторской задолженности и пути выхода из создавшейся ситуации.

По мнению руководителей указанных учреждений, основная причина роста долгов была связана с необходимостью выполнять «майские указы» Президента страны по доведению зарплаты врачей до среднего показателя по региону.

Главврач Сунженской центральной районной больницы Фатима Кокурхаева сообщила, что удалось снизить кредиторскую задолженность на 21 млн рублей. Было отмечено, что территориальный Фонд обязательного медицинского страхования своевременно исполняет свои обязательства по финансированию оплаты медицинской помощи, оказываемой по обязательному медицинскому страхованию.

Кроме того, за счет средств ТФОМС проводится переобучение медицинского персонала больницы.

По словам руководителя Малгобекской центральной районной больницы Лидии Сампиевой, кредиторская задолженность погашена на сумму более 100 млн рублей.

«Этому способствовала реализация мероприятий, указанных в дорожной карте, среди которых сокращение текущих расходов, выполнение закрепленных объемов оказания медицинской помощи, внедрение расширенного перечня платных медицинских услуг за счет средств ОМС», — проинформировала она.

Следует отметить, на сегодняшний день каждая из медорганизаций ведет работу в данном направлении, продолжая при этом оказывать квалифицированные медицинские услуги населению.

Кроме того, на совещании были затронуты вопросы дополнительного обеспечения больниц высокотехнологичным оборудованием, диспансеризации населения и организации специализированной помощи пострадавшим от ожогов.

В завершение встречи депутаты поблагодарили участников совещания, подчеркнув актуальность и важность затрагиваемых тем.