Для ингушей этот праздник очень важен, поскольку обусловлен национальными особенностями народа. Так, ученые установили, что название ингушей «гIалгIай»- происходит от слова «гIала» («башня») и означает «жители башен». Потому по всему региону разбросаны древние монументальные жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные каменные сооружения.

Самый популярный памятник — башенный комплекс «Вовнушки», который стал финалистом проекта «Семь чудес России».

На текущий момент на госохране состоит 2 тыс. 659 объектов культурного наследия музея-заповедника Ингушетии, из них в единый госреестр ОКН народов России включено 199 объектов. Кроме того, утверждены границы территории 199, зоны охраны 43 ОКН. Работы по выявлению объектов музея-заповедника продолжаются. Ежегодно выявляются в среднем более 300 памятников. В отношении 873 ОКН разработана документация для включения в реестр.

Как сообщили газете «Ингушетия» в государственной архивной службе республики, среди ингушских башен наиболее известны два вида башен — жилые и боевые. Встречаются и башни, сочетающие в себе особенности обоих видов — именуемые археологами «полубоевыми».

«Жилые башни, называющиеся «Гала» — «ГIала», часто встречаются в местных горных селениях и прекрасно вписываются в окружающий пейзаж, гармонируя с цветом скал. В ГIала росли и вырастали целые поколения ингушей. Главным в них всегда было наличие очага или камина, возле которого стояли резные деревянные скамьи, предназначенные для старших в семье мужчин и гостей, к последним всегда проявлялось особое почтение», — сказал собеседник издания.

По его словам, возникавшие столкновения по причинам конфликтов разного характера привели к необходимости реконструкции жилых башен, следствием чего в башнях кроме проемов для окон и дверей появились бойницы для ведения стрельбы из лука и постройки специальных балкончиков — «машикули», расположенных на верхних этажах с четырех сторон, с которых осажденные могли защищать вход в башню.

Жилые башни с «машикулями» вошли в научную литературу под названием «полубоевых башен». Полубоевые башни несколько выше обычных жилых и выполнены в более изящном архитектурном стиле, устремленными в высоту. Полубоевые башни стали как бы предвестниками боевых — «В1ов». Эти башни прекрасно дополняют горный пейзаж, как бы сливаясь с ним.

Археолог Евгений Крупнов писал: «Ингушские боевые башни «в1ов» являются в подлинном смысле вершиной архитектурного и строительного мастерства древнего населения края. Они поражают простотой формы, монументальностью и строгим изяществом. Боевые башни Ингушетии — высокие образцы техники и строительного искусства того времени. Ингушские башни для своего времени были подлинным чудом человеческого гения, как для нашего столетия новые шаги человека в небо».

Хорошо приспособленные для обороны боевые башни ингушей снабжены массой бойниц — узких щелей, а у самого верха — «машикулями» над всеми четырьмя сторонами.

Каждой башне «в1ов» присуще индивидуальность: разнообразие форм и количество арочных камней и конструкций, их ширина и высота, а главное, декор — архитектурные элементы на стенах всех построек, придающие им уникальность.

Многие башенные постройки ингушей часто образуют целые замки на отдельных обособленных участках. Боевые башни с прочными стенами, замыкающими уязвимые в случае осады участки, возвышаются над жилыми башнями. Яркий образец таких замков — замок у селения Вовнушки. Расположенный на вершине скалы, он крайне труднодоступен. А стены самого замка и скалы служат дополнительным препятствием для неприятеля. К главному замковому комплексу пристроен ряд строений, разместившихся ниже вздыбившегося массива черно-серых скал. Также не менее известны замковые комплексы Эрзи, Таргим, Карт, Эгикал, Лялах, Хамхи, Мецхал и другие.

Монументальные со своеобразным архитектурно-строительным стилем башенные замковые комплексы и каждая отдельно взятая башня, созданная ингушами, являются самой уникальной частью историко-культурного наследия нашего народа.

В фондах Госархива Ингушетии имеются фотодокументы, в том числе копии фотографий из РГАКФД, с изображением башенных комплексов более ранних лет.