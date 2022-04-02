Сегодня наших читателей информирует о проблемах аутизма врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Республики Ингушетия Милана Евлоева.

— Общественными организациями всего мира 2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, доносится до родителей и специалистов, до всех неравнодушных людей важность повышения знаний об аутизме. Этим мы подтверждаем наше твердое намерение способствовать участию всех людей, страдающих аутизмом, во всех сферах жизни и оказывать этим людям необходимую поддержку, содействовать повышению качества их жизни, чтобы они могли жить полной и содержательной жизнью в качестве полноценных членов общества.

Расстройство аутистического спектра (РАС) — это клинически разнородная группа расстройств психологического развития, характеризующаяся качественными отклонениями в социальном взаимодействии и способах общения, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся набором интересов и занятий.

Для РАС характерно проявление первых признаков в младенчестве или раннем детском возрасте, отставание и задержка в развитии разнообразных психических функций и социально-коммуникативных навыков, течение без ремиссии в большинстве случаев, сохранением аномалий социального функционирования и особенностей поведения на протяжении всей жизни.

РАС — полиэтиологичное заболевание, ведущее значение в возникновении которого принадлежит средовым и генетическим факторам.

Для постановки диагноза РАС необходимы: сбор анамнеза; физический осмотр ребенка, включающий в себя не только оценку его психической деятельности, но и физического состояния; наблюдение за поведением ребенка; проведение психологического тестирования.

В процессе постановки диагноза РАС, согласно лаборатории междисциплинарных исследований развития человека Санкт-Петербургского государственного университета, выделяется два ключевых компонента: анализ поведения, медицинское обследование.

Анализ поведения — это первый и основной этап. Обычно в этой процедуре принимают участие несколько специалистов: психиатры, неврологи, психологи и т. д. Для постановки диагноза, согласно классификациям болезней (МКБ-10 или DSM-V), необходимо заключение двух и более экспертов, причем не обязательно это специалисты разных профилей (например, это может быть как совместное заключение психиатра и невролога, так и консилиум двух психиатров). В анализ включаются результаты стандартизированных тестирований: не только по критериям РАС, но и по показателям, которые являются очень важными прогностическими факторами, среди них — уровень интеллектуального функционирования, развития речи, мотивированности, социальной включенности и т. д.

Доступность диагностических инструментов в республике низкая и глобально отличается от таковых в Москве и США, где оцениваются адаптивные навыки и когнитивное функционирование ребенка, в частности, оперативная память, исполнительные функции и другие элементы когниции, которые играют важную роль при формировании плана вмешательства и образовательной программы.

Следующая составляющая клинического диагноза — медицинская. Она также требует совместной работы нескольких специалистов: педиатров, психиатров, неврологов и генетиков, на этом этапе начинают приниматься во внимание новые параметры — физическое развитие ребенка, его вес, рост, объем головы, результаты генетического тестирования и достаточно часто показатели по электрофизиологии, особенно если есть подозрения на наличие судорог либо они были зафиксированы ранее, либо стоит диагноз «эпилепсия».

Диагноз РАС ставится не только и не столько ради диагноза, но в большей степени для разработки системы вмешательства. Необходимо зафиксировать уровень функционирования ребенка и спрогнозировать ожидаемую динамику. Для этого в диагностику включаются и динамические, и функциональные тестирования. Важно не только понять, чем страдает ребенок, но и оценить, что он может и не может делать с точки зрения развития тех навыков, которыми он должен владеть в своем возрасте. На основании этих данных можно начать разрабатывать систему вмешательства, которое важно начать как можно раньше.

Вмешательства для людей с РАС лаборатория междисциплинарных исследований развития человека Санкт-Петербургского государственного университета делят на две большие группы:

— методы, направленные на полную синдромальную презентацию РАС, то есть так называемые обобщенные, или унифицированные, программы;

— методы, направленные на работу со специальными навыками.

Среди них есть вмешательства для развития адаптивных (бытовых) навыков, таких как ведение домашнего хозяйства, самообслуживание, гигиена, одевание, посещение публичных мест, помощь другим и безопасность. Есть вмешательства для развития социальных навыков: приветствия, комплименты, способность поделиться, делать что-то по очереди. Существуют вмешательства для развития речевых навыков: как для формирования самого навыка говорения, так и для развития словарного запаса.

Во Всемирный день распространения информации об аутизме наш центр традиционно проводит акции по информированию населения, в частности родителей, о ранних проявлениях аутизма.

Подводя итог, можно сказать, что уровень диагностических навыков специалистов, уровень осведомленности о проблеме аутизма в республике низкий, что не позволяет своевременно реагировать на отклонения в развитии ребенка.