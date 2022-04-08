— Предварительно территория мемориала, где проводилось мероприятие, была обследована специалистами инженерно-досмотровой группы ОМОН «Беркут-Юг», — сообщил газете «Ингушетия» командир батальона полиции вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ингушетии подполковник полиции Тимур Гулоев.

Добавим, что мероприятие в поддержку жителей ДНР и ЛНР посетили представители руководства региона, органов исполнительной власти, членов парламента и общественных организаций, жители и гости республики. Благодаря слаженным действиям правоохранителей нарушения общественного порядка допущено не было.

Напомним, что о создании Донецкой Народной Республики было объявлено 7 апреля 2014 года. В этом году республика отмечает восьмилетие провозглашения независимости.