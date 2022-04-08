Росгвардия

День Донецкой Народной Республики

Росгвардейцы Ингушетии обеспечили правопорядок при проведении патриотического мероприятия

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Сотрудники и военнослужащие Управления вневедомственной охраны Росгвардии Ингушетии во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных структур на территории Мемориала памяти и славы в г. Назрани обеспечили охрану общественного порядка и общественную безопасность при проведении мероприятия, приуроченного к годовщине провозглашения Донецкой Народной Республики.

— Предварительно территория мемориала, где проводилось мероприятие, была обследована специалистами инженерно-досмотровой группы ОМОН «Беркут-Юг», — сообщил газете «Ингушетия» командир батальона полиции вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ингушетии подполковник полиции Тимур Гулоев.

Добавим, что мероприятие в поддержку жителей ДНР и ЛНР посетили представители руководства региона, органов исполнительной власти, членов парламента и общественных организаций, жители и гости республики. Благодаря слаженным действиям правоохранителей нарушения общественного порядка допущено не было.

Напомним, что о создании Донецкой Народной Республики было объявлено 7 апреля 2014 года. В этом году республика отмечает восьмилетие провозглашения независимости.

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