Акция

Патриотическое воспитание

Росгвардейцы Ингушетии поддержали акцию «Мы — Россия»

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В Малгобеке, на базе детского оздоровительного лагеря «Нефтяник» сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Ингушетии и представители регионального штаба Юнармии провели мероприятие в рамках акции «Мы — Россия», приуроченной к празднованию Дня России. Участники акции поделились мыслями о том, что они понимают под словом «Родина», обсудили историю российского государства и происхождения праздника.

«Главная цель таких встреч — формирование у подрастающего поколения любви к родному краю, родине, российской армии, истории, а также уважения к людям разных национальностей, населяющих нашу страну. Патриотическое воспитание является основой формирования будущего гражданина», — подчеркнул в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» начальник отдела вневедомственной охраны по Малгобекскому району подполковник полиции Ахмет-Хан Цолоев.

К акции присоединились и сотрудники отделения вневедомственной охраны по Назрановскому району, которые провели военно-патриотическое мероприятие в подшефных учебных заведениях региона. В рамках встречи были устроены конкурсы и викторины, посвященные знанию истории России и ее символики, а также конкурс рисунков на асфальте, посвященный Родине.

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