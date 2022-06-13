«Главная цель таких встреч — формирование у подрастающего поколения любви к родному краю, родине, российской армии, истории, а также уважения к людям разных национальностей, населяющих нашу страну. Патриотическое воспитание является основой формирования будущего гражданина», — подчеркнул в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» начальник отдела вневедомственной охраны по Малгобекскому району подполковник полиции Ахмет-Хан Цолоев.

К акции присоединились и сотрудники отделения вневедомственной охраны по Назрановскому району, которые провели военно-патриотическое мероприятие в подшефных учебных заведениях региона. В рамках встречи были устроены конкурсы и викторины, посвященные знанию истории России и ее символики, а также конкурс рисунков на асфальте, посвященный Родине.