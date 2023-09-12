Выборы

Слаженные действия правоохранителей

Росгвардейцы Ингушетии приняли участие в обеспечении правопорядка в единый день голосования

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Более 120 сотрудников и военнослужащих подразделений территориального органа Росгвардии совместно с коллегами из правоохранительных ведомств республики обеспечили охрану порядка и общественную безопасность в период проведения в Ингушетии выборов в органы местного самоуправления.

В период подготовки к проведению голосования сотрудники управления войск национальной гвардии проинспектировали избирательные участки, проверили их соответствие требованиям защищенности объектов и безопасности избирателей. Инженерно-технические группы ОМОН «Беркут-Юг» проверили участки для голосования на наличие взрывоопасных предметов.

Инспекторы лицензионно-разрешительной работы провели дополнительные проверки владельцев гражданского огнестрельного оружия, проживающих вблизи объектов для проведения выборов. В целях оперативного реагирования на тревожные сообщения маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны были приближены к местам проведения голосования.

В результате слаженной работы правоохранителей единый день голосования 10 сентября в регионе завершился без нарушений общественного порядка, а голоса за выбранных кандидатов отдали, по предварительным данным, более 185 тысяч жителей Ингушетии.

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