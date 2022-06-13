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Единая Родина

Росгвардейцы подготовили видеоролики о самобытности многонациональной России

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Ко Дню России Росгвардия подготовила патриотические видеоролики о многогранности и самобытности нашей многонациональной страны.

В них, сотрудники и военнослужащие ведомства разных национальностей рассказывают об уникальных традициях своего народа, колорите и достопримечательностях своей малой Родины, раскрывают культурное и природное многообразие нашей необъятной страны. Так, пейзажи Поволжья сменяют красоты Кавказа, деревянное зодчество Крайнего Севера соседствует с необъятными просторами Сибири.

— Праздничные видеоролики Росгвардии — это своеобразный фестиваль национальных культур, это яркие костюмы, грациозные движения, звучные голоса, объединенные большой любовью к нашей общей Родине, — сказала в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» ответственный исполнитель пресс-службы управления Росгвардии по республике Салима Сампиева.

А сотрудники вневедомственной охраны национальной гвардии по региону отметили праздник присоединившись к Всероссийской акции «Флаг России».

В рамках акции росгвардейцы раздавали триколоры на улицах городов республики и поздравляли жителей региона. Стоит сказать, что подобные акции уже давно стали доброй традицией и регулярно получают одобрение и поддержку от жителей и гостей региона.

— Наши сотрудники с большой радостью принимают участие в подобных акциях, — отметил начальник Назрановского филиала вневедомственной охраны Росгвардии по Ингушетии майор полиции Харон Цыздоев. — Помимо того, что люди делятся хорошим настроением, это еще и возможность стать частью общественной жизни нашей республики и страны в целом.

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