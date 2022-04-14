— Росгвардейцы совместно с представителями поисковых отрядов из Нижнего Новгорода, городов Ингушетии и Дагестана и коллегами из правоохранительных структур региона обнаружили и подняли на территории Малгобекского района останки четверых бойцов Красной армии, — рассказал собеседник. — Летом 1942 года здесь шли тяжелые бои в ходе Малгобекской оборонительной стратегической операции. У одного из павших воинов были обнаружены фрагменты обложки партийного или комсомольского билета, но записи в нем не сохранились.

У других бойцов солдатских медальонов или именных вещей при себе не оказалось.

По словам Цолоева, росгвардейцы не впервые участвуют в поисковых работах.

— Сохранить память о подвигах советских солдат и предать земле останки бойцов, не пожалевших жизни ради нашего будущего, это самое малое, что мы можем сделать для них, — считает он.

Добавим, что останки красноармейцев планируется перезахоронить на мемориальном кладбище в г. Малгобеке.