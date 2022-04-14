Сохраняя память о героях
Росгвардейцы приняли участие в поисковых работах в Ингушетии
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Ингушетии присоединились к ежегодному проекту «Полевой лагерь поисковых отрядов СКФО», в рамках которого в республике возобновилась поисково-исследовательская работа. Об этом газете «Ингушетия» сообщил начальник отделения вневедомственной охраны по Малгобекскому району подполковник полиции Ахмет-Хан Цолоев.
— Росгвардейцы совместно с представителями поисковых отрядов из Нижнего Новгорода, городов Ингушетии и Дагестана и коллегами из правоохранительных структур региона обнаружили и подняли на территории Малгобекского района останки четверых бойцов Красной армии, — рассказал собеседник. — Летом 1942 года здесь шли тяжелые бои в ходе Малгобекской оборонительной стратегической операции. У одного из павших воинов были обнаружены фрагменты обложки партийного или комсомольского билета, но записи в нем не сохранились.
У других бойцов солдатских медальонов или именных вещей при себе не оказалось.
По словам Цолоева, росгвардейцы не впервые участвуют в поисковых работах.
— Сохранить память о подвигах советских солдат и предать земле останки бойцов, не пожалевших жизни ради нашего будущего, это самое малое, что мы можем сделать для них, — считает он.
Добавим, что останки красноармейцев планируется перезахоронить на мемориальном кладбище в г. Малгобеке.