Росгвардия

Сохраняя память о героях

Росгвардейцы приняли участие в поисковых работах в Ингушетии

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Ингушетии присоединились к ежегодному проекту «Полевой лагерь поисковых отрядов СКФО», в рамках которого в республике возобновилась поисково-исследовательская работа. Об этом газете «Ингушетия» сообщил начальник отделения вневедомственной охраны по Малгобекскому району подполковник полиции Ахмет-Хан Цолоев.

— Росгвардейцы совместно с представителями поисковых отрядов из Нижнего Новгорода, городов Ингушетии и Дагестана и коллегами из правоохранительных структур региона обнаружили и подняли на территории Малгобекского района останки четверых бойцов Красной армии, — рассказал собеседник. — Летом 1942 года здесь шли тяжелые бои в ходе Малгобекской оборонительной стратегической операции. У одного из павших воинов были обнаружены фрагменты обложки партийного или комсомольского билета, но записи в нем не сохранились.

У других бойцов солдатских медальонов или именных вещей при себе не оказалось.

По словам Цолоева, росгвардейцы не впервые участвуют в поисковых работах.

— Сохранить память о подвигах советских солдат и предать земле останки бойцов, не пожалевших жизни ради нашего будущего, это самое малое, что мы можем сделать для них, — считает он.
Добавим, что останки красноармейцев планируется перезахоронить на мемориальном кладбище в г. Малгобеке.

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