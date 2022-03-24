«Ростелеком» и «КорКласс» создадут единую сеть контроля состояния окружающей среды

Цифровая платформа экомониторинга — универсальный инструмент для сбора и анализа данных о состоянии окружающей среды в регионах: качества воздуха, воды и почв, радиационного фона, а также предупреждения о пожарах и подтоплениях, построения прогнозов, моделирования экологических изменений. Отдельные модули экологического мониторинга уже успешно работают в Архангельской, Иркутской, Нижегородской, областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Они входят в состав аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и объединяют данные с 350 постов экомониторинга в 115 населенных пунктах.

«Преимущество цифровой платформы экологического мониторинга перед отдельными модулями в том, что она позволяет собрать в одном месте все экологические показатели региона, анализировать их, моделировать воздействие экологических угроз на территорию региона, а главное — автоматически готовить перечень рекомендаций и действий, которые нужно предпринять природоохранной службе для минимизации рисков. Наша платформа собирает и анализирует данные радиационного, гидрохимического, метеорологического мониторингов, выбросов в атмосферу опасных химических веществ и информацию из передвижных лабораторий, которые замеряют уровень загрязнения воздуха или воды. Возможности платформы помогут губернаторам, бизнесу, ведомствам в сфере природопользования и охраны окружающей среды получать доступ к полной и достоверной информации об экологическом состоянии региона, оперативно реагировать на изменения экологической обстановки, а также снизить возможный ущерб в среднем на 20–30%», — сказал генеральный директор «КорКласса» Антон Гуренко.

По мнению вице-президента по цифровым регионам «Ростелекома» Ивана Зимы, экологическая безопасность — важнейший аспект внутренней политики страны и одно из приоритетных направлений развития технологий для умных и безопасных городов.

«Развитие платформ экомониторинга в каждом отдельном регионе позволит нам в перспективе создать единую сеть объективного контроля за состоянием окружающей среды. Такая масштабная сеть экологического мониторинга по всей стране ускорит исполнение федерального проекта «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды», входящего в национальный проект «Экология»», — отметил он.