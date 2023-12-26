«Ростелеком» инвестирует в российского разработчика открытой платформы для автоматизации делового туризма «Кортеос»

«Сделка с «Кортеос», безусловно, привлекательна для «Ростелекома» с точки зрения эффективных инвестиций. В перспективе она позволит значительно расширить портфель наших цифровых продуктов и услуг для корпоративного сегмента рынка», — отметил первый вице-президент — финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.

«Кортеос» работает с 2012 года и является лидером рынка автоматизации делового туризма и сопутствующих процессов. Каждый день через Corteos Platform оформляется более 7 500 деловых поездок, а ежегодный рост GMV составляет 30%: в 2023 году общая стоимость оформленных услуг превысила 30 млрд рублей.

Пользователями Corteos Platform являются представители крупнейшего бизнеса, которым «Кортеос» предоставляет продукт как в виде облачного SaaS-решения, так и в формате on-premise , в том числе с возможностью приобретения бессрочной лицензии с открытым кодом, благодаря чему обеспечивается максимальный уровень технологического суверенитета для конечного заказчика.

Партнеры «Кортеос» — интеграторы, которые могут создавать собственные решения на базе платформы для автоматизации командировочных процессов клиентов, а также крупнейшие TMC (Travel Management Companies) и консолидаторы travel-контента.

«В лице «Ростелекома» мы получили сильного стратегического партнера, который полностью разделяет наше видение того, что будущее рынка B2B принадлежит именно открытым платформам. Мы рады, что, оценив нашу стратегию развития, технический уровень и потенциал, «Ростелеком» принял решение войти в капитал нашей компании и стал акционером. Огромная база корпоративных клиентов «Ростелекома» и его возможности взаимодействия с ведущими интеграторами позволят создать фундамент для кратного роста нашего решения в ближайшие годы», — сказал генеральный директор «Кортеос» Дмитрий Маркин.

«Важным драйвером развития рынка путешествий в нашей стране является сектор делового туризма. Наращивание усилий «Ростелекоме» в этой сферы, в то время, когда ушли зарубежные игроки и начался активный рост туризма внутри страны, — приоритетная задача. Много лет мы выступаем надежными партнерами большого количества российских отелей, предоставляя им ключевые цифровые услуги: ТВ, виртуальную телефонию, WiFi и каналы связи. Компания «Кортеос» станет значимым элементом комплексной программы цифровизации туристической индустрии», — прокомментировал вице-президент — директор по развитию новых цифровых продуктов «Ростелекома» Денис Рябченков.

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