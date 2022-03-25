«Ростелеком» лидирует по количеству установленных камер облачного видеонаблюдения

По данным аналитиков, объем рынка видеонаблюдения в стране в 2021 году вырос на 6% и превысил 85 млрд рублей. Драйвером на нем остается сегмент облачного видеонаблюдения, где динамика возвращается к допандемийному уровню — выручка выросла на 24% (по итогам 2020-го — на 15%, 2019-го — на 30%). Основной доход в сегменте по-прежнему генерируют юридические лица, прежде всего предприятия малого и среднего бизнеса.

Общее число камер ОВН, установленных компаниями-клиентами, выросло с 320 тыс. в 2020 году до 405 тыс. (+27%). Привлекательность сервисной модели, по которой предоставляется услуга ОВН, и динамика проникновения позволяют ожидать, что в 2022 году общее количество камер может достичь 450 тыс.

«Ростелеком» предоставляет услугу облачного видеонаблюдения также по сервисной модели. Клиенты могут получить ее в виде готового к использованию коробочного решения для малого и среднего бизнеса, которое позволяет с минимальными затратами развернуть видеонаблюдение с функцией видеоаналитики на любом количестве объектов без существенных капитальных затрат. Кроме того, компания предлагает сервис в виде отраслевых решений, разработанных специально под требования заказчика.

«Клиенты видят в нас цифрового партнера, который должен обладать соответствующими компетенциями и быть ориентированным на решение всех задач, необходимых для успешной реализации проекта — от строительства сетей передачи данных до разработки специализированного ПО и монтажа оборудования. Поэтому «Ростелеком» предлагает им сервисную модель использования видеонаблюдения и видеоаналитики, которая сочетает отраслевую ориентацию и клиентоцентричность, а значит, помогает закрывать даже узкоспециализированные потребности. Наши позиции на рынке подтверждают эффективность этой стратегии», — отметил Валерий Ермаков, старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома».