«Ростелеком» подключился к системе межведомственного электронного документооборота

МЭДО обеспечивает защищенный обмен электронными сообщениями между Администрацией Президента РФ, Аппаратом Правительства РФ, федеральными органами и ведомствами государственной власти.

Функцию управления и развития МЭДО реализует Федеральная служба охраны (ФСО) РФ. Система призвана усовершенствовать управление в органах власти и повысить его эффективность.

Процесс подключения «Ростелекома» к МЭДО состоял из нескольких этапов: проектирование и развертывание узла доступа к информационной системе на базе отдельной локальной вычислительной сети; реализация модуля маршрутизации входящих сообщений МЭДО, который позволяет распределять письма для обработки в соответствии с назначенными признаками конфиденциальности; проведение аттестационных испытаний защищаемого помещения для АРМ оператора и узла доступа к системе электронного документооборота на соответствие требованиям безопасности информации ФСТЭК России.

Партнером проекта присоединения «Ростелекома» к МЭДО выступил Национальный аттестационный центр (НАЦ). НАЦ является органом по аттестации, аккредитованным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю в системе сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации, для проведения аттестации объектов информатизации. Входит в ГК «Информзащита».

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Система межведомственного электронного документооборота (МЭДО) — федеральная информационная система, которая предназначена для организации взаимодействия систем электронного документооборота (СЭД) участников МЭДО: Администрация Президента РФ, Аппарат Правительства РФ, федеральные органы и ведомства государственной власти.

Организатором МЭДО является Федеральная служба охраны РФ (ФСО). Ежегодно ФСО подключает новые органы власти и ведомства в соответствии с утвержденным планом-графиком. Это значит, что все действующие или потенциальные абоненты системы МЭДО должны иметь механизмы сопряжения с этой системой.