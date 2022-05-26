«Ростелеком» предлагает операторам связи сервис с искусственным интеллектом для роботизации служб технической поддержки

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Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» предлагает операторам связи сервис (чат-бот) для стандартизации и роботизации служб технической поддержки и баз знаний, основанный на искусственном интеллекте.

Чат-бот общается с пользователями и отвечает на типовые вопросы с применением виджета на сайте, мессенджеров, электронной почты, социальных сетей, объединяя все информационные каналы общения с клиентами в едином интерфейсе оператора.

Искусственный интеллект чат-бота позволяет вдвое сократить время, затрачиваемое на решение клиентского обращения и осуществление продаж, взяв на себя всю типовую и рутинную работу оператора: ответы на вопросы, регистрацию заявок и отслеживание статуса, массовые оповещения.

Кроме того, чат-бот можно использовать, чтобы помочь сотрудникам технической поддержки компании ориентироваться во внутренних положениях, документации, процедурах, кадровой информации и других внутренних системах.

В случае, когда робот не может ответить на вопрос, он переводит его на оператора, что позволяет добиться максимального качества поддержки и предоставлять всегда корректные ответы.

Разработчиком чат-бота является российская компания AutoFAQ.

Преимуществами предложения «Ростелекома» является трехкратное сокращение расходов заказчика на техническую поддержку (по сравнению с фондом оплаты труда сотрудников), автономность, позволяющая почти половину обращений решать без участия человека, и оперативность ответа клиенту при решении типового вопроса. Бот как телесуфлер сможет предложить варианты ответа оператору и показать всю доступную информацию из баз знаний.

Сервис может использоваться в контакт-центрах, во внутренней системе регистрации оператора связи для сокращения времени на создание заявок и передачу их конечному исполнителю, а также для сервиса оповещений и календаря работ для оповещения абонентов или сотрудников собственной компании. Кроме того, сервис можно применять для работы с VIP-клиентами.

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