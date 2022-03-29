— Гость рассказал, что руководство ООО «Фабрика» само заинтересовано в сдерживании цен, следит за ситуацией на продовольственном рынке, — поделился деталями прошедшего разговора с газетой «Ингушетия» Точиев. — Первые 300 продавцов, обратившиеся к руководству рынка и готовые не завышать цены, смогут начать свою деятельность уже на следующий день, при этом с них не будут взимать арендную плату. Речь, в основном, идет о тех, кто реализует продукты питания. Кроме того, на три месяца арендную плату не будут брать и с определенного числа продавцов одежды. Это очень хорошая идея, и хочется надеяться, что другие предприниматели возьмут ее на вооружение. Подобные меры поддержки бизнеса помогут стабилизировать ситуацию. Картоев заверил, что только добросовестные продавцы, которые готовы работать с минимальными наценками, смогут получить право реализовывать свой товар на территории рынка.

Руководитель антимонопольной службы Ингушетии признался, что поблагодарил директора рынка за значительный социальный вклад и поддержку бизнеса.

— В эти нелегкие времена потребителям и малому бизнесу необходима поддержка со всех сторон, — считает Точиев. — Руководство рынка нашло правильные методы поддержки ценовой политики. В свою очередь Ингушское УФАС России готово предоставлять администрации торгового комплекса информацию о средних региональных ценах на социально значимые продукты питания. Это поможет ей определять «социальную цену» при принятии решения предоставления «льготного» места предпринимателям.

Добавим, что площадь универсального крытого рынка «Фабрика» составляет около 5 тысяч квадратных метров.