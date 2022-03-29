Социальная ответственность бизнеса
Руководство рынка «Фабрика» в Ингушетии предоставит 300 бесплатных торговых точек продавцам для сдерживания цен
В условиях жесточайших экономических санкций, которые обрушил на нашу страну так называемый коллективный Запад во главе с США, особое значение приобретает социально-ответственное поведение бизнеса. Кое-кому приходится внушать простую мысль, что не следует наживаться на беде простых граждан, а кто-то сам искренне откликается на призыв властей не «загибать» цены на продукты первой необходимости в сегодняшнее непростое время. Так, руководство крупнейшего рынка Ингушетии «Фабрика» готово предоставить 300 торговых точек для продавцов, которые будут сдерживать цены на свой товар. Взамен с них не станут взимать арендную плату. Это предложение директор рынка Илез Картоев озвучил в беседе с руководителем Ингушского УФАС России Батыром Точиевым.
— Гость рассказал, что руководство ООО «Фабрика» само заинтересовано в сдерживании цен, следит за ситуацией на продовольственном рынке, — поделился деталями прошедшего разговора с газетой «Ингушетия» Точиев. — Первые 300 продавцов, обратившиеся к руководству рынка и готовые не завышать цены, смогут начать свою деятельность уже на следующий день, при этом с них не будут взимать арендную плату. Речь, в основном, идет о тех, кто реализует продукты питания. Кроме того, на три месяца арендную плату не будут брать и с определенного числа продавцов одежды. Это очень хорошая идея, и хочется надеяться, что другие предприниматели возьмут ее на вооружение. Подобные меры поддержки бизнеса помогут стабилизировать ситуацию. Картоев заверил, что только добросовестные продавцы, которые готовы работать с минимальными наценками, смогут получить право реализовывать свой товар на территории рынка.
Руководитель антимонопольной службы Ингушетии признался, что поблагодарил директора рынка за значительный социальный вклад и поддержку бизнеса.
— В эти нелегкие времена потребителям и малому бизнесу необходима поддержка со всех сторон, — считает Точиев. — Руководство рынка нашло правильные методы поддержки ценовой политики. В свою очередь Ингушское УФАС России готово предоставлять администрации торгового комплекса информацию о средних региональных ценах на социально значимые продукты питания. Это поможет ей определять «социальную цену» при принятии решения предоставления «льготного» места предпринимателям.
Добавим, что площадь универсального крытого рынка «Фабрика» составляет около 5 тысяч квадратных метров.