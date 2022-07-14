Один из претендентов на грант Главы Ингушетии — житель Карабулака Аюп Осмиев. На днях вице-мэр города Фатима Костоева вместе с сотрудниками экономического отдела администрации муниципального образования посетила личное подсобное хозяйство Осмиевых. Глава семейства провёл для гостей занимательную экскурсию по своему подворью.

«На шести сотках земли благодаря большим стараниям и творческой фантазии Аюпа и его супруги Эсет создана настоящая сказочная красота. Изобилие и разнообразие фруктов, ягод и овощей, богатая цветовая палитра никого не оставят равнодушным. Это отрада для души и фабрика витаминов для семьи», — сообщила пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что ухоженный сад украшают плодовые деревья: яблоня и слива нескольких сортов, груша, абрикос, айва, вишня (шпанка), грецкий орех, фундук, миндаль, персик, кизил. Из ягод здесь можно полакомиться виноградом, чёрной и красной смородиной, ежевикой, малиной, клубникой, калиной, облепихой. В огороде произрастают огурцы, помидоры, перец сладкий и горький, баклажаны, кабачки, капуста, картофель, редис, щавель, хрен, салат, базилик. Радуют глаз розы, тюльпаны, гладиолусы, гортензии, лаванда, можжевельник двух видов, декоративные растения.

«Знакомство с хозяйством Осмиевых оставило неизгладимое впечатление, отличный пример того, что если любишь трудиться на земле, она отплатит тебе сторицей. Предварительная оценка хозяйства показала, что это реальный претендент на высокое призовое место в республиканском конкурсе на лучшее ЛПХ. Приём документов на участие в нём завершается, надо поспешить», — подчеркнула вице-мэр Фатима Костоева.

Принять участие в конкурсе может каждый, кто ведёт личное подсобное хозяйство. На первом этапе проведут оценку и отбор участников конкурса на территориях муниципальных образований для последующего включения их в число участников второго этапа. На втором этапе проводится оценка участников второго этапа для определения победителей конкурса.

Заявки принимаются органами местного самоуправления в письменном виде с приложением фото- или видеоматериалов. Для участия в первом этапе конкурса граждане представляют в администрацию анкету, согласованную с администрацией сельского поселения или городского округа, с приложением следующих документов:

1. Характеристика личного подсобного хозяйства (в произвольной форме) с приложением фото и видео;

2. Выписка из похозяйственной книги, полученная не позднее 12 месяцев до даты подачи анкеты на конкурс;

3. Копия документа, подтверждающего наличие земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, зарегистрированного и оформленного в установленном порядке;

4. Справка о составе семьи, полученная в администрации муниципального образования.

Специальная комиссия определит лучшие из представленных хозяйств. Обладатель первого места получит 500 тысяч рублей, второго — 300 тысяч, третьего — 200 тысяч, а 20 последующих участников — по 50 тысяч рублей.

Напомним, жителям Карабулака по всем вопросам, касающимся данного конкурса, необходимо обратиться по адресу: г. Карабулак, ул. Промысловая, 2/2, администрация города Карабулака, отдел экономики, торговли и сельского хозяйства, кабинет № 309. Телефон — 8 (873) 444-41-56.