Да, у каждого человека есть свой талант, за которым, несомненно, можно раскрыть ещё парочку способностей, тем более, если человек старается, развивает и совершенствует свои возможности и добивается успехов.

Сегодня наш рассказ о Саре Мурзабековой, учащейся 6 класса школы № 3 города Карабулака, девочке очень талантливой, разносторонней и интересной, но все эти качества — результат усиленного труда и настойчивости.

Сара любит музыку, занимается вокалом, играет на пианино, пишет стихи, коммуникабельна. Она очень любознательная, помимо учебного процесса, участвует в общественной жизни школы, в различных конкурсах и фестивалях, в художественной самодеятельности.

Нет ни одного школьного мероприятия, в котором бы она не принимала самое активное участие, разумеется, она участвует в различных городских и республиканских культурных мероприятиях. Вообще школа, по словам Сары, дала ей и всем учащимся не только знания, но и возможность открыть себя, раскрыть свои дарования, и всё это благодаря правильно поставленной учебно-воспитательной работе директора школы Лидии Башировне Гомкортиевой и преподавательского состава.

«Мы благодарны директору школы за ту работу, которую она проводит с нашими детьми, — говорит папа Сары Азамат Мурзабеков. — Она на высоком уровне поставила и учебный процесс, и воспитательный. Это очень важный момент. Формировать у школьников художественное восприятие, эстетический вкус, дать им возможность участвовать в различных конкурсах, проводить разного рода общественные мероприятия. Можно сказать, что человек на своём месте».

Столько же добрых слов родители говорят и о Центре культурного развития, где девочка занимается в вокальной студии у Аушева Руслана, и в адрес Республиканского дома народного творчества, художественным руководителем которого является заслуженный деятель искусств Ингушетии Эсет Абдурзакова. О Саре она отзывается как об удивительно талантливой, нежной девочке, с тонкой душевной структурой.

«Она видит красоту природы, красоту окружающего мира и людей в совершенно другом сочетании. Отличается особыми стараниями, прекрасной внешностью и тонким взглядом на мир. Привлекает внимание и её манера исполнения, то, как она ведет свое общение со зрителем, насколько она деликатна. Она не заигрывает. Наоборот, рассказывает в песне то, что хочет донести до своего слушателя. И зритель её принял. Это результат её работоспособности и усидчивости. Действительно уникальный ребёнок. В ней гармонично сочетается музыкальность, внутренняя культура, воспитание в традиционной ингушской культуре. Добавляет к ней внимания и её интерес к литературе, искусству, изобразительному искусству. И надо отдать должное родителям, которые стараются это всё прививать своей дочери», — говорит Абдурзакова.

«Я благодарна своим родителям, — говорит сама Сара, — за то, что они поддерживают меня во всём. Особенно папе. Он всесторонний человек. Кандидат технических наук, играет на музыкальных инструментах, разбирается в музыке, хорошо знает историю и делится своими знаниями. И вообще, нет области, в которой бы папа не разбирался. На любой вопрос у него есть ответ, и на любую проблему есть мудрый совет».

Сара Мурзабекова — победительница региональных конкурсов и форумов, в частности, республиканского фестиваля патриотической песни «Нас песня к победе вела». Она лауреат Международного фестиваля искусств «Российский берег». А на днях стала победительницей республиканского этапа конкурса «Живая классика». Отправлена также заявка на участие Сары в двух всероссийских фестивалях — «Культурная Россия» и «Таланты Родины», результаты которой она ждёт с волнением. Думается, что члены жюри оценят юную вокалистку из Ингушетии по достоинству.

Да, когда видишь талантливых людей, то понимаешь, что нет предела возможностям человека, но и то, что каждый сам создает себя самого. Если ты хочешь чего-то добиться, то недостаточно способностей, придется сначала приложить большое усилие, много работать над собой и настойчиво идти вперёд, как это делает героиня нашего материала. Да, ещё главное верить в себя и стараться воплотить свои задумки в жизнь.

Желаем Саре достичь больших высот и не заболеть пресловутой «звёздной болезнью», радовать родителей и окружающих, и главное — оставаться хорошим человеком. Всё же это самое большое достоинство.