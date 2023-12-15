Сбер и Республика Адыгея будут совместно проводить цифровую и ESG-трансформацию региона

Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбер активно содействует регионам Юга России и Северного Кавказа в цифровой и ESG-трансформации. В том числе — во внедрении технологий искусственного интеллекта в экономике и социальной сфере Адыгеи. К примеру, в образовании — это цифровая трансформация ключевых вузов Республики. В здравоохранении — дистанционный мониторинг состояния пациентов в хроническими неинфекционными заболеваниями, сервис оформления электронных рецептов, врачи Адыгеи в онлайн-режиме получают с телекардиографов расшифровку данных ЭКГ пациента с применением технологий искусственного интеллекта. Отмечу, что мы видим большой потенциал роста сотрудничества и готовы к запуску совместных проектов в рамках подписанного сегодня соглашения».

Мурат Кумпилов, Глава Республики Адыгея:

«Среди наших ключевых задач — повышение финансовой и цифровой доступности, а также качества жизни в Адыгее. Совместно со Сбером мы уже реализуем десятки проектов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности, а также комфортности пользования цифровыми сервисами: как в социальной сфере, так и во всех отраслях экономики. Цифровая экономика и современные решения уже сейчас помогают росту туристического потока, качества и доступности образования, здравоохранения, развитию агросектора, торговли, рынка недвижимости, и многих других направлений».

Подписание соглашения приурочено ко Дню Республики Адыгея, прошедшего 14 декабря на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Также Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил интерактивную экспозицию в павильоне Сбера, рассказывающую о его развитии через призму желаний и потребностей жителей страны. О её особенностях и самых интересных локациях ему рассказал Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

Экспозиция Сбера занимает площадь 2 100 метров. В павильоне, состоящем из 10 залов и работающих офисов, которые предоставляют банковские услуги, представлена история банка и его современные технологичные разработки. Интерьеры исторического зала воссоздали по эскизам 1954 года. Там можно увидеть кассовые аппараты, печатную машинку, сберкнижки и многое другое. В современном офисе акцент сделан на технологиях, цифровизации и искусственном интеллекте. Все инсталляции павильона построены по принципу мультисенсорности: они воздействуют на разные органы чувств посетителей выставки. Ещё один ключевой элемент — phygital (physical + digital), тесная интеграция физического и цифрового мира для максимально захватывающего опыта. Мультимедийный контент павильона создан с помощью технологий искусственного интеллекта Сбера: сервиса GigaChat, нейросети Kandinsky и других.