Сбер наградил победителя конкурса журналистских работ

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Конкурс журналистских работ прошёл в рамках проведённого во Владикавказе первого медиафорума PRO Кавказ, реализованного по инициативе Главы Республики Северная Осетия-Алания Сергея Меняйло.

Сбер выступил партнёром мероприятия. Руководители Северо-Осетинского отделения банка оценили работы участников в номинации «Банковская сфера» и наградили победителя.

Валерий Бирагов, заместитель управляющего Северо-Осетинским отделением Сбербанка:

Медиаиндустрия активно развивается и сегодня важно идти в ногу с трендами отрасли. Проведение форума для специалистов сферы коммуникаций — большое событие для всего Северного Кавказа. Это прекрасная возможность пообщаться с экспертами, обменяться опытом, познакомиться и наладить контакты. Мы рады быть партнёрами мероприятия, и уверены, это событие будет способствовать развитию медиаотрасли на Северном Кавказе.

Медиафорум PRO Кавказ призван объединить медиасообщества региона для создания условий профессионального роста специалистов отрасли коммуникаций, работников пресс-служб, а также сформировать позитивное информационное пространство.

На площадках медиафорума PRO Кавказ коллеги со всего Северного Кавказа обмениваются идеями и лучшими практиками сотрудничества, укрепляют культурные связи между регионами, в том числе создавая и в будущем реализовывая совместные проекты в медиасреде.

 

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