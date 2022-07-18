Сбер помогает развитию экономики и социальной сферы Дагестана

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Глава Дагестана Сергей Меликов провел рабочую встречу с председателем Юго-Западного банка Сбербанка Евгением Титовым. Обсуждались ключевые вопросы развития экономики Республики, социальной сферы и комплексное повышение качества жизни в городах и малых населённых пунктах региона.

Сергей Меликов, Глава Республики Дагестан:

«Сбер активно помогает Республике в реализации тех проектов, которые очень сложно воплотить в жизнь без участия банка. Важные инфраструктурные проекты, рост качества жизни, повышение экономической активности населения и бизнеса — три главные задачи, которые мы продолжаем решать в партнёрстве со Сбером. В новых условиях мы будем только расширять сотрудничество. И Дагестан готов внедрять инновации во многих отраслях».

Одной из тем для обсуждения стало формирование постоянно действующего механизма привлечения инвесторов в регион, в том числе — с использованием государственно-частного партнёрства. Кроме того, Сбер поможет росту числа малого и среднего бизнеса, а также самозанятого населения Республики.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Мы остаёмся ключевым финансовым партнёром Правительства, бизнеса и жителей Дагестана. Инвестиции Сбера в экономику региона за первые полгода превысили 12 млрд рублей. Активно растёт потребительское и жилищное кредитование, предприниматели расширяют возможности своего бизнеса при нашем комплексном участии. Мы уже разработали предложения по цифровизации многих отраслей экономики Дагестана и готовы к их реализации. Особый акцент предлагаем сделать на индустриях здравоохранения и образования, а также на отраслях строительства, транспорта, туризма, АПК и торговли».

Повышение финансовой грамотности населения Дагестана также остаётся важным блоком работы Сбера и Правительства региона. Сегодня 84% жителей региона имеют доступ к сети Интернет, 72% пользуются сервисами безналичной и получают госуслуги в цифровой формате. Работа Сбера и Дагестана в этом направлении и согласно нацпроекту «Цифровая экономика» будет расширена.

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