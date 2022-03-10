Сбер помогает южному бизнесу перейти на электронную цифровую подпись

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Сбер стал первым доверенным лицом удостоверяющего центра Федеральной налоговой службы России. Теперь руководители юридических лиц и индивидуальные предприниматели могут получить электронную подпись от лица ФНС в сервисе СберБизнес или в отделении банка.

Электронная подпись позволяет пользоваться сервисами Госуслуг, регистрироваться в ГИС «Честный ЗНАК», подавать отчетность и заявления в госорганы, регистрировать кассы, участвовать в коммерческих тендерах, госзакупках по 44-ФЗ и торгах по реализации имущества банкротов.

Сбер остаётся технологическим лидером в поддержке малого и среднего предпринимательства и помогает южному бизнесу быстрее проходить цифровую трансформацию. Электронная подпись от ФНС России — одна из самых востребованных услуг у бизнеса, ведь подписанный квалифицированной электронной подписью документ обладает такой же юридической силой, как и завизированный собственноручной подписью бумажный вариант.

Светлана Гладкина

Директор управления продаж малому бизнесу Юго-Западного банка Сбербанка

Для получения электронной цифровой подписи действующим клиентам Сбера достаточно заполнить заявку в сервисе СберБизнес и один раз посетить офис банка. Те, у кого нет расчетного счета в Сбере, могут её оформить в одном из 14 офисов банка в следующих городах: Сочи, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар, Элиста, Черкесск, Нальчик и Махачкала.

Узнать подробнее об электронной подписи и её оформлении можно по ссылке.

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