Сбер помогает застройщикам эффективнее управлять строительством

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Застройщики юга России начали использовать IT-технологии, повышающие эффективность управления строительством.

Цифровые решения для строительной отрасли, которые в рамках партнерского проекта разрабатывает Сбер и компания MACRO, первыми на юге страны оценили застройщики Калмыкии.

SberCRM и модули MACRO, которые позволяют автоматизировать полный цикл задач девелоперов — от строительства до продажи объектов, объединить все бизнес-процессы компании: снабжение, строительство, контракты, финансы, продажи и взаимодействие с банками, уже начали использовать «Специализированный застройщик ПСК «МОНОЛИТ» и Специализированный застройщик «Атлас».

Данные технологии по автоматизации позволяют бизнесу эффективно управлять строительством: быстрее и проще формировать отчёты, сократить ошибки и сроки их устранения между подрядчиками, поставщиками и банком.

Вениамин Ким, управляющий Калмыцким отделением Сбербанка:

Сбер вместе с партнёрами активно работает над внедрением новых решений для повышения эффективности бизнеса в различных отраслях. SberCRM для застройщиков — это совместный проект Сбера и компании MACRO. Его использование уже доказало свою эффективность: решение может помочь снизить себестоимость работ, сократить потери и повысить производительность труда. Строительная отрасль в Республике активно развивается, поэтому ожидаем, что спрос на решения SberCRM и MACRO также будет высоким.

Возможности SberCRM и MACRO, которые являются полностью импортонезависимыми, помогут девелоперам управлять экономикой проекта, контролировать снабжение, оптимизировать документооборот и, как следствие, снизить себестоимость строительства.

Справка:

SberCRM — платформа для автоматизации коммуникаций с клиентами и управления процессом продаж. Включает встроенные сервисы проверки контрагентов, умные алгоритмы контроля сотрудников, рекомендательные сервисы и аналитику. Ключевой особенностью является модуль искусственного интеллекта для развития продаж. SberCRM работает на IT-архитектуре Сбера.

MACRO — ООО «Айти-сервис» (ИНН 4205348519), разработчик и вендор программного обеспечения для управления строительством, финансами и продажами застройщика.

Подробнее: https://sbercrm. com/real_estate

 

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