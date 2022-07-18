Сбер построил в обновленном парке древнего Дербента крупнейший в России фонтан и помог реконструировать исторический парк

Интерактивный фонтан выпускает в небо 2214 струй высотой от одного до 30 метров. Он может работать в статическом или одном из пяти динамических режимов, включает девять чаш и располагается на двух ярусах. Объект оснащён 1368 световыми прожекторами с индивидуальным управлением, двумя видеопроекторами для проецирования изображений и мощной акустической системой с качественным звуком.

Программное обеспечение фонтана позволяет создавать уникальные водные светомузыкальные шоу и транслировать видеоролики на водный экран. В техническом помещении объекта проводятся экскурсии: элементы устройства фонтана проецируются на сетчатые экраны и выглядят как парящие в воздухе.

Реконструкция парка им. Низами Гянджеви также реализована при финансовом участии Сбера. Парк, названный именем одного из величайших поэтов средневекового Востока, расположен в центре Дербента и является самым большим в городе, на его территории расположены древняя крепостная стена и ворота Киямат-капы, возникшие в IХ-Х вв.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Когда мы приехали в Дербент три года назад, сразу приняли решение, что обновлённый парк должен стать жемчужиной города, который как минимум две тысячи лет украшает эту прекрасную землю.

Хотелось сделать что-то достойное этого древнего города. Мы просмотрели много проектов, и даже в финальный вносили большие корректировки. Например, буквально год назад в проекте появились библиотека, музей, первый в стране музей фонтана под землей со сложнейшими техническими сооружениями. Фонтан в Дербенте не просто самый большой в России — это, в первую очередь, торжество мастерства множества людей, которые принимали участие в его создании. Многое делалось вручную благодаря искусству местных мастеров. Десятки тысяч людей пришли на открытие фонтанного комплекса и мы видим, что люди счастливы, что людям нравится — и это самое важное для нас».

Также в рамках реконструкции паркового комплекса администрацией города, при поддержке дагестанских бизнесменов, проведено благоустройство, строительство музея, библиотеки, смотровой башни и детского городка.

Евгений Титов, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сегодня Дагестан — один из лидеров внутреннего туризма в стране. К концу году здесь примут до 1,5 млн гостей. Причем, ежегодный турпоток стабильно растет на 20-30%, а перспективы роста региона в отрасли мы оцениваем в 10-кратном размере. Чаще всего гости со всей России приезжают именно в Дербент, чтобы увидеть красоты самого южного и одного из самых древних городов страны. И Сбер комплексно помогает в развитии туристического кластера города: безналичная оплата в транспорте, в точках продаж и в музеях, сеть «умных» остановочных комплексов, десятки выгодных предложений нашей экосистемы делают отдых и жизнь в городе еще комфортнее. Реконструкция парка и создание самого большого в России светомузыкального фонтана — еще один важный шаг в развитии туристической привлекательности Дагестана. Уверен, этот комплекс станет новой «точкой притяжения» для жителей и гостей Республики».

Фонтан и парковый комплекс, крепостная стена на его территории стали одним из важнейших туристических объектов древнейшего города, имеющего статус объекта культурного наследия федерального значения и включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сергей Меликов, Глава Республики Дагестан:

«Мы открываем один из тех элементов, которые позволяют нам гордиться Дербентом, нашим Дагестаном в новейшей истории. Дербент — это историческая изюминка Дагестана и всей нашей страны. Самый южный, гостеприимный, доброжелательный город. Дагестан безопасен и готов открыть свои двери для всех наших гостей. Мне бы хотелось поблагодарить сенатора Сулеймана Абусаидовича Керимова, депутата Госдумы Хизри Магомедовича Абакарова за этот праздник. Конечно, он не обошелся бы без участия таких наших друзей, как Сбер, во главе с его председателем Германом Оскаровичем Грефом.

Я благодарен за то, что руководство Правительства России — в лице вице-премьеров Дмитрия Николаевича Чернышенко и Александра Валентиновича Новака, — смогло присутствовать на сегодняшнем нашем торжестве. Спасибо Вам огромное!».

Фонтан в Дербенте стал 23-м в ряду интерактивных фонтанов, которые Сбер построил, начиная с 2016 года, в Петергофе, Саратове, Ярославле, Калининграде, Воронеже, Владимире, Рязани, Перми, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Ижевске, Курске, Ростове-на-Дону, Пензе, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калуге, Липецке и других городах страны. Такие фонтаны становятся центрами притяжения для детей и взрослых, оживляют архитектурный облик городов и используются в образовательных целях.

